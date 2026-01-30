UGC NET December 2025 Soon: जल्द जारी होगा यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का परिणाम, ऐसे कर सकते हैं चेक और डाउनलोड

Advertisement
Hindi Newsशिक्षाUGC NET December 2025 Soon: जल्द जारी होगा यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का परिणाम, ऐसे कर सकते हैं चेक और डाउनलोड

UGC NET December Result Expected Soon: एनटीए की ओर से जल्द ही यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया जाएगा. आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रिजल्ट को चेक करने के अलावा डाउनलोड कर सकेंगे.

Last Updated: Jan 30, 2026, 11:43 AM IST
UGC NET December Result Expected Soon scorecard download process
UGC NET December Result Expected Soon: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के परिणाम को जल्द जारी किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसे डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा. उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या या रोल नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. अगर आपने भी यूजीसी नेट 2025 परीक्षा दी है तो आइए फटाफट से पहले ही जान लीजिए कि कैसे रिजल्ट को चेक व डाउनलोड कर सकते हैं.

कब हुई थी यूजीसी नेट परीक्षा?

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) द्वारा एनईटी दिसंबर 2025 परीक्षा का आयोजन अलग-अलग एग्जाम सेंटर में किया गया था. CBT मोड में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2025 परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच हुई थी. इस परीक्षा का आयोजन जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए किया जाएगा. कट-ऑफ सीमा को पार करने वाले उम्मीदवारों को योग्य माना जाएगा.

कब तक जारी होगा UGC NET रिजल्ट 2026?

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने अभी तक UGC NET रिजल्ट को लेकर कोई ऑफिशियल डेट जारी नहीं की है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कभी भी पोर्टल पर रिजल्ट देखने का एक्टिव लिंक उपलब्ध हो सकता है. इसी सप्ताह रिजल्ट जारी हो सकता है. सलाह दी जा रही है कि लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

कहां से चेक कर सकते हैं रिजल्ट?

यूजीसी एनईटी रिजल्ट को चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं. यूजीसी नेट 2025 परिणाम में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता और माता का नाम, परीक्षा तिथि, कैटेगरी, प्रत्येक पेपर में प्राप्त अंक और प्राप्त अंकों का प्रतिशत जैसी जानकारी शो होगी.

UGC NET रिजल्ट कैसे करें डाउनलोड?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘UGC NET December 2025 Result’ शो होगा.
  3. उस पर क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा.
  4. आवेदन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि आदि डिटेल्स को दर्ज करें.
  5. सब्मिट बटन दबाने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा.
  6. यहां से रिजल्ट देखने के अलावा और स्कोरकार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं.

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से कभी भी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के परिणाम को जारी किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो समय-समय पर वेबसाइट चेक करते रहें. यहां से लेटेस्ट अपडेट, कट-ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट जैसी जानकारी शो हो सकती है.

