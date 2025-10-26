Advertisement
यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए अब तक नहीं किया अप्लाई? बढ़ गई लास्ट डेट, फटाफट भर लें फॉर्म

UGC NET Exam December 2025: एनटीए की ओर से सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रशन की डेट को आगे बढ़ा दिया है. खबर में जानें एप्लिकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है.  

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 26, 2025, 06:54 AM IST
UGC NET Exam Registration Date:  एनटीए (NTA) की ओर से सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सेशन (UGC NET Exam December 2025) की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रशन की डेट को आगे बढ़ा दिया है. ऐसे में अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो आपके पास अभी एक मौका और है.  परीक्षा के लिए एप्लिकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट को 24 अक्टूबर से बढ़ाकर 27 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है. यानी आपके पास अभी एक दिन का समय है. ऐसे में समय रहते एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें.  

वहीं, एनटीए की ओर से फीस जमा करने और फॉर्म में करेक्शन करने की डेट में भी बदलाव किया गया है. नई नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवार अब 28 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं. इसके अलावा करेक्शन विंडो 30 अक्टूबर से 01 नवंबर 2025 तक खोली जाएगी. उम्मीदवार इस दौरान फॉर्म में अपनी गलती को सुधार कर सकते हैं. 

परीक्षा कब होगी?
सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा 18 दिसंबर, 2025 को दो पाली में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलेगी. वहीं, दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगी.  परीक्षा कुल 3 घंटों की होगी. 

कैसे करें अप्लाई?

  • यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाना होगा. 

  • होम पेज पर आपको परीक्षा से जुड़ी लिंक मिल जाएगी. 

  • इस पर क्लिक करें और मांगी गई सारी डिटेल्स को अच्छे से लिखकर, फीस के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में पीडीएफ डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें. 

UPSC के लिए छोड़ दी लाखों की नौकरी! चार बार हुए फेल; नहीं मानी हार, पांचवें प्रयास में AIR 9 के साथ बनें IAS

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं.

UGC NETNET Exam December 2025

