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UGC NET परीक्षा हुए 15 दिन, कब तक जारी होगी Answer Key और रिजल्ट, NTA क्यों कर रहा है देरी?

UGC NET Answer Key and Result Expected Date: यूजीसी नेट परीक्षा 30 जून तक आयोजित की गई थी जिसके बाद अभी तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कोई अपडेट साझा नहीं किया गया है कि कब तक आंसर की और रिजल्ट जारी होगा, आखिर क्यों इसमें देरी हो रही है?

Written BySimran Singh
Published: Jul 16, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:23 AM IST
UGC NET परीक्षा हुए 15 दिन, कब तक जारी होगी Answer Key और रिजल्ट, NTA क्यों कर रहा है देरी?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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