UGC NET परीक्षा हुए 15 दिन, कब तक जारी होगी Answer Key और रिजल्ट, NTA क्यों कर रहा है देरी?

UGC NET Answer Key and Result Expected Date: यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा खत्म हुए करीब 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने अभी तक प्रोविजनल आंसर-की जारी नहीं की है. इसे लेकर अभ्यर्थियों में बेचैनी बढ़ रही है और सोशल मीडिया पर पारदर्शिता की मांग भी तेज हो गई है. लाखों अभ्यर्थी अपने संभावित अंकों का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं और रिजल्ट का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है. हालांकि, एनटीए ने अभी तक आंसर की या रिजल्ट जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है.
ऐसे में उम्मीदवारों के बीच ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर इस बार प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है? ऐसी उम्मीद है कि प्रोविजनल आंसर-की जल्द जारी की जा सकती है. इसके बाद उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क देकर आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा. सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की और फिर रिजल्ट घोषित किया जाएगा.
एनटीए ने देरी को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है. हालांकि, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित परीक्षा के प्रश्नों और उत्तरों का मिलान, तकनीकी जांच और प्रोविजनल आंसर-की तैयार करने में समय लग सकता है. इसके अलावा एजेंसी को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि उत्तर कुंजी में किसी प्रकार की गलतियां न रहे.
प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क के साथ आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा. विशेषज्ञ समिति इन आपत्तियों की समीक्षा करेगी और उसके बाद फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी. इसी के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा.
फिलहाल एनटीए ने कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई है. हालांकि, पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो परीक्षा समाप्त होने के कुछ सप्ताह के भीतर प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी जाती है. इसके बाद आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने पर रिजल्ट घोषित किया जाता है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह है कि वे केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अपडेट पर ही भरोसा करें.
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें. प्रोविजनल आंसर की जारी होने पर अपने उत्तरों का मिलान करें. अगर किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति हो तो तय समय सीमा के अंदर उसे दर्ज करें. सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट तारीखों और अफवाहों से बचें.