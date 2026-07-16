UGC NET परीक्षा हुए 15 दिन, कब तक जारी होगी Answer Key और रिजल्ट, NTA क्यों कर रहा है देरी?

UGC NET Answer Key and Result Expected Date: यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा खत्म हुए करीब 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने अभी तक प्रोविजनल आंसर-की जारी नहीं की है. इसे लेकर अभ्यर्थियों में बेचैनी बढ़ रही है और सोशल मीडिया पर पारदर्शिता की मांग भी तेज हो गई है. लाखों अभ्यर्थी अपने संभावित अंकों का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं और रिजल्ट का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है. हालांकि, एनटीए ने अभी तक आंसर की या रिजल्ट जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है.