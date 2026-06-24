26 जून को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होने वाली UGC NET History 2026 परीक्षा अब बेहद करीब है. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए यह समय नई किताबें पढ़ने का नहीं, बल्कि पहले से पढ़े गए विषयों को दोहराने का है. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम दिनों में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हिस्टोरियोग्राफी और महत्वपूर्ण टॉपिक्स की रिवीजन पर ध्यान केंद्रित करना सबसे प्रभावी रणनीति साबित हो सकती है.
दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर सुमित कुमार के अनुसार, कई स्रोतों से पढ़ने की बजाय एक मानक पुस्तक को बार-बार पढ़ना अधिक लाभदायक होता है. उनका कहना है कि परीक्षा में सफलता के लिए जानकारी की मात्रा नहीं, बल्कि विषय की अवधारणात्मक समझ ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम दिनों में सीमित लेकिन भरोसेमंद अध्ययन सामग्री पर ही ध्यान देना चाहिए.
विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षों में हिस्टोरियोग्राफी UGC NET History के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक बन गई है. भारतीय और पाश्चात्य इतिहास लेखन की परंपराओं को समझना परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है. इस विषय की तैयारी के लिए ई. श्रीधरन की पुस्तक A Textbook of Historiography को एक भरोसेमंद स्रोत माना जाता है. यह पुस्तक उम्मीदवारों को इतिहास लेखन के सिद्धांतों और विभिन्न विचारधाराओं को समझने में मदद करती है.
PYQs से क्या फायदा होगा?
पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का विश्लेषण परीक्षा की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इससे उम्मीदवारों को यह समझने में मदद मिलती है कि किन विषयों से बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों का पैटर्न किस प्रकार बदल रहा है. नियमित रूप से PYQs हल करने से महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पहचान आसान हो जाती है और परीक्षा में प्रश्नों को तेजी से हल करने की क्षमता भी विकसित होती है.
मॉक टेस्ट केवल अभ्यास का माध्यम नहीं, बल्कि परीक्षा की वास्तविक स्थिति का अनुभव भी कराते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, नियमित मॉक टेस्ट देने से समय प्रबंधन बेहतर होता है, गलतियों की पहचान होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है. अंतिम दिनों में कम से कम कुछ फुल-लेंथ मॉक टेस्ट अवश्य देने चाहिए ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का दबाव महसूस न हो.
इतिहास विषय लगातार नए शोध, नई किताबों और नई व्याख्याओं से समृद्ध होता रहता है. इसलिए उम्मीदवारों को हाल के वर्षों में प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तकों, नए ऐतिहासिक विमर्शों और चर्चित बहसों की भी जानकारी रखनी चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों से जुड़े प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं.
सुमित कुमार, जो तीन बार UGC NET History और एक बार JRF क्वालिफाई कर चुके हैं, बताते हैं कि केवल विषय ज्ञान पर्याप्त नहीं है. उम्मीदवारों को पेपर-1 में शामिल टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे विषयों की भी समान रूप से तैयारी करनी चाहिए. दोनों पेपर में संतुलित प्रदर्शन ही बेहतर स्कोर की कुंजी है.
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. बिना एडमिट कार्ड किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना चाहिए ताकि फ्रिस्किंग और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके. ध्यान रहे कि रजिस्ट्रेशन डेस्क परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद कर दी जाएगी.
अंतिम दिनों में घबराने के बजाय स्मार्ट रिवीजन, हिस्टोरियोग्राफी की मजबूत समझ, मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों पर फोकस करना सबसे बेहतर रणनीति है. सही योजना और आत्मविश्वास के साथ तैयारी करने वाले उम्मीदवार UGC NET History 2026 में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं.