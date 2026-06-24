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UGC NET History: आखिरी दिनों में क्या पढ़ें, क्या छोड़ें? हिस्टोरियोग्राफी और रिवीजन का मास्टर प्लान

UGC NET History 2026 परीक्षा 26 जून को आयोजित होगी. अंतिम दिनों में हिस्टोरियोग्राफी, PYQs, मॉक टेस्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करके उम्मीदवार अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं. जानिए एक्सपर्ट द्वारा बताए गए लास्ट-मिनट टिप्स.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 24, 2026, 06:39 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:15 AM IST
UGC NET History: आखिरी दिनों में क्या पढ़ें, क्या छोड़ें? हिस्टोरियोग्राफी और रिवीजन का मास्टर प्लान

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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