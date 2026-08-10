/UGC NET Answer Key 2026: 40 दिन के इंतजार के बाद NTA का बड़ा अपडेट, इसी हफ्ते आएगी प्रोविजनल आंसर-की?

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के बाद प्रोविजनल आंसर-की का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बड़ा अपडेट जारी किया है. 10 अगस्त 2026 को जारी आधिकारिक नोटिस में NTA ने कहा है कि UGC-NET जून 2026 की प्रोविजनल आंसर-की इसी सप्ताह आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. NTA ने इसी नोटिस में CSIR-NET और ICAR AIEEA (PG) तथा AICE (PhD) 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी करने की भी जानकारी दी है.
प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने प्रश्नपत्र और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स के आधार पर उत्तरों का मिलान कर सकेंगे. यदि किसी उत्तर को लेकर उन्हें आपत्ति होगी, तो NTA की ओर से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आंसर-की को चुनौती देने का मौका दिया जाएगा. NTA ने कहा है कि आंसर-की जारी करते समय आपत्ति दर्ज कराने से जुड़ी विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश भी उपलब्ध कराए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से NTA की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित परीक्षा पोर्टल चेक करते रहें तथा किसी भी अपडेट के लिए केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें.
आंसर-की में देरी को लेकर UGC NET उम्मीदवारों के बीच सोशल मीडिया पर नाराजगी देखने को मिली थी. दी गई जानकारी के अनुसार, कुछ उम्मीदवार 11 अगस्त को NTA कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे. उनकी मांग थी कि आंसर-की जल्द जारी की जाए, ताकि परीक्षा के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया आगे बढ़ सके.
हालांकि, 10 अगस्त को NTA की ओर से प्रोविजनल आंसर-की इसी सप्ताह जारी करने की घोषणा के बाद अब विरोध प्रदर्शन को लेकर स्थिति बदल सकती है. प्रदर्शन होगा या नहीं, यह उम्मीदवारों के अगले निर्णय पर निर्भर करेगा.
UGC NET परीक्षा लाखों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके स्कोर का संबंध Junior Research Fellowship (JRF), Assistant Professor और PhD admission जैसी शैक्षणिक और करियर प्रक्रियाओं से होता है. ऐसे में आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं और आगे की प्रक्रिया को लेकर तैयारी कर सकते हैं.
आंसर-की के बाद आपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उसके आधार पर अंतिम उत्तर-कुंजी तैयार की जाती है. इसके बाद परिणाम जारी होने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है. इसलिए प्रोविजनल आंसर-की परीक्षा और रिजल्ट के बीच एक महत्वपूर्ण चरण होती है.
NTA के 10 अगस्त के आधिकारिक नोटिस के अनुसार, केवल UGC NET ही नहीं, बल्कि CSIR-NET और ICAR AIEEA (PG) तथा AICE (PhD) 2026 की प्रोविजनल आंसर-की भी इसी सप्ताह जारी की जानी है. इससे इन परीक्षाओं के उम्मीदवारों को भी अपने प्रदर्शन का आकलन करने और संभावित आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा.
NTA के ताजा नोटिस में आंसर-की जारी करने का समय इसी सप्ताह बताया गया है, लेकिन रिजल्ट की निश्चित तारीख इस नोटिस में घोषित नहीं की गई है. इसलिए उम्मीदवारों को रिजल्ट की तारीख को लेकर किसी अनधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट या अनुमान पर भरोसा नहीं करना चाहिए.
प्रोविजनल आंसर-की, आपत्ति प्रक्रिया और उसके बाद की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रिजल्ट की आधिकारिक तारीख स्पष्ट होगी.
आंसर-की जारी होते ही उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए इसे डाउनलोड करना चाहिए और अपने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स से उत्तरों का मिलान करना चाहिए. किसी उत्तर पर आपत्ति है तो निर्धारित समय-सीमा, शुल्क और प्रमाणिक स्रोतों से जुड़े NTA के निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्मीदवार provisional answer key को अंतिम परिणाम न मानें. आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर-कुंजी में बदलाव संभव हो सकता है. इसलिए संभावित स्कोर का अनुमान लगाते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए.
NTA के ताजा अपडेट से UGC NET जून 2026 के उम्मीदवारों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार कुछ हद तक खत्म होता दिखाई दे रहा है. अब सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रोविजनल आंसर-की जारी होना और उसके बाद आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया होगी.
उम्मीदवारों के लिए फिलहाल सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि वे NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें. आंसर-की जारी होने के बाद ही संभावित स्कोर, कटऑफ और रिजल्ट को लेकर अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी.