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यूजीसी नेट 2026 एग्जाम से पहले बड़ा अलर्ट! एडमिट कार्ड में ये डिटेल्स चेक करना भूल गए तो हो सकती परेशानी

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर परीक्षा तिथि, शिफ्ट, समय और परीक्षा केंद्र की जानकारी ध्यान से जांच लें.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 20, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:56 PM IST
यूजीसी नेट 2026 एग्जाम से पहले बड़ा अलर्ट! एडमिट कार्ड में ये डिटेल्स चेक करना भूल गए तो हो सकती परेशानी

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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