UGC NET 2026 Exam Date: जानें कब होगी Commerce, English, History और Political Science की परीक्षा?

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक तौर पर परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है. यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा भारतीय उम्मीदवारों की जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्रता और पीएचडी प्रवेश के लिए योग्यता तय करेगी.
परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद उम्मीदवार अब अपने विषय की परीक्षा तिथि और शिफ्ट टाइमिंग आसानी से देख सकते हैं. NTA ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा शहर की एडवांस सूचना परीक्षा से लगभग 8 से 10 दिन पहले जारी की जाएगी.
NTA द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स की परीक्षा 24 जून 2026 को आयोजित होगी. पॉलिटिकल साइंस का पेपर पहली शिफ्ट यानी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा, जबकि कॉमर्स का पेपर दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक लिया जाएगा. वहीं 25 जून 2026 को इंग्लिश और हिस्ट्री विषय की परीक्षा होगी. इंग्लिश की परीक्षा पहली शिफ्ट में और हिस्ट्री की परीक्षा दूसरी शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने विषय की परीक्षा तिथि पहले से नोट कर लें और तैयारी उसी अनुसार करें.
Subject-wise Exam Dates & Shift Timings
|Subject
|Date of Exam
|Shift Timings
|Political Science
|24 June 2026
|Shift 1 (9 AM - 12 PM)
|Commerce
|24 June 2026
|Shift 2 (3 PM - 6 PM)
|English
|25 June 2026
|Shift 1 (9 AM - 12 PM)
|History
|25 June 2026
|Shift 2 (3 PM - 6 PM)
NTA ने उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी है. ऐसा इसलिए ताकि फ्रिस्किंग, पहचान सत्यापन और रजिस्ट्रेशन जैसी सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें. परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. परीक्षा शहर की जानकारी पहले सिटी इंटिमेशन स्लिप में दी जाएगी, जबकि परीक्षा केंद्र का पूरा पता एडमिट कार्ड में उपलब्ध होगा. इसलिए उम्मीदवारों को समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी गई है.
यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. NTA की आधिकारिक मार्किंग स्कीम के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा. सबसे राहत की बात यह है कि परीक्षा में किसी भी गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. हालांकि जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा, उनके लिए कोई अंक नहीं मिलेगा. परीक्षा से पहले NTA एडमिट कार्ड भी जारी करेगा, जिसमें परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण गाइडलाइन होंगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा में शामिल होने से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें.