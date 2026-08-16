/UGC NET June 2026: फिर से होगा अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी का पेपर, NTA ने जारी किया शेड्यूल

UGC NET 2026 RE EXAM DATE: अगर आपने जून 2026 में यूजीसी नेट की अंग्रेजी, कॉमर्स या समाजशास्त्र की परीक्षा दी थी, तो आपको यह पेपर फिर से देना होगा. एनटीए के मुताबिक, इन तीनों विषयों के प्रश्नपत्रों में टाइपिंग और अनुवाद जैसी कई बड़ी गलतियां पाई गई थीं, जिसके इचलते एजेंसी ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है. इसके लिए उम्मीदवारों से कोई अलग चार्ज नहीं लिया जाएगा.
अब यह परीक्षा 9 और 10 सितंबर को दोबारा आयोजित की जाएगी. एक और बात साफ कर दी गई है कि तीन विषयों की दोबारा परीक्षा होने से JRF आवंटन, असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता और पीएचडी में प्रवेश की प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी.
एनटीए के अनुसार, 87 विषयों में आयोजित इस परीक्षा की समीक्षा के दौरान अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपरों में कई स्तरों पर तकनीकी व विषयगत खामियां पाई गईं. प्रश्नपत्रों में अनुवाद (हिंदी-अंग्रेजी ट्रांसलेशन), विकल्पों के दोहराव या तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं.
अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के तुरंत बाद दर्ज कराई गई आपत्तियों के आधार पर इन विषयों के प्रश्नपत्रों को विषय विशेषज्ञों की रिव्यू कमेटी को भेजा गया था, इन सभी गलतियों के कारण छात्रों के मूल्यांकन पर असर पड़ने की आशंका थी, जिसके बाद निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एनटीए ने री-एग्जाम का फैसला लिया है.
|विषय (Subject)
|परीक्षा की तारीख
|परीक्षा का समय (Shift)
|अंग्रेजी (English)
|9 सितंबर 2026
|सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक (Shift 1)
|कॉमर्स (Commerce)
|9 सितंबर 2026
|दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (Shift 2)
|समाजशास्त्र (Sociology)
|10 सितंबर 2026
|सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक (Shift 1)
एनटीए ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शहर की सूचना पर्ची (Exam City Slip), केंद्र और नए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर समय रहते जारी कर दिए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें.