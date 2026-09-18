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UGC NET री-एग्जाम रिजल्ट जारी, तीनों विषयों की कटऑफ आउट, 0.68% को JRF

UGC NET June 2026 Result: एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानिए कितने उम्मीदवार JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए क्वालिफाई हुए, साथ ही अंग्रेजी विषय की कैटेगरी-वाइज कटऑफ.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 18, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:31 AM IST
UGC NET री-एग्जाम रिजल्ट जारी, तीनों विषयों की कटऑफ आउट, 0.68% को JRF

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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