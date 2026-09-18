UGC NET री-एग्जाम रिजल्ट जारी, तीनों विषयों की कटऑफ आउट, 0.68% को JRF

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य (Commerce) और समाजशास्त्र (Sociology) विषयों का परिणाम जारी कर दिया है. रिजल्ट घोषित होने से पहले फाइनल आंसर-की भी जारी की गई थी. जिन उम्मीदवारों ने इन विषयों की परीक्षा दी थी, वे अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. यूजीसी नेट देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और पीएचडी प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है.
अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2026 को देश के 272 शहरों में आयोजित की गई थी. इन तीनों विषयों के लिए कुल 1,96,491 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से लगभग 1,20,355 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, यानी उपस्थिति करीब 61 प्रतिशत रही. परिणाम के आंकड़ों के अनुसार, तीनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 35,588 उम्मीदवार सफल हुए, जो परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का लगभग 29.57 प्रतिशत है.
कौन किस श्रेणी में सफल हुआ?
जारी आंकड़ों के मुताबिक 824 उम्मीदवारों ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए क्वालिफाई किया, जो उपस्थित अभ्यर्थियों का लगभग 0.68 प्रतिशत है. वहीं 11,610 उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र घोषित किए गए, जो लगभग 9.65 प्रतिशत हैं. इसके अलावा 23,154 अभ्यर्थी केवल पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई हुए, जिनकी हिस्सेदारी करीब 19.24 प्रतिशत रही. इससे स्पष्ट है कि सबसे अधिक उम्मीदवार केवल पीएचडी श्रेणी में सफल हुए हैं.
अंग्रेजी की कटऑफ कितनी रही?
अंग्रेजी विषय में अनारक्षित (General) वर्ग के लिए JRF की कटऑफ 226 अंक, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 198 अंक और केवल पीएचडी के लिए 172 अंक निर्धारित की गई है. ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग में JRF के लिए 216, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 176 और पीएचडी के लिए 150 अंक कटऑफ रही. ओबीसी (NCL) वर्ग के लिए JRF 214, असिस्टेंट प्रोफेसर 180 और पीएचडी 156 अंक रही.
आरक्षित वर्ग की कटऑफ क्या रही?
अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए JRF की कटऑफ 202 अंक, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 166 अंक और केवल पीएचडी के लिए 140 अंक तय की गई है. वहीं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए JRF 198 अंक, असिस्टेंट प्रोफेसर 164 अंक और पीएचडी के लिए 144 अंक कटऑफ निर्धारित की गई है. उम्मीदवार अपने वर्ग के अनुसार कटऑफ का मिलान कर आगे की प्रक्रिया की तैयारी कर सकते हैं.
रिजल्ट कैसे चेक करें?
उम्मीदवार सबसे पहले यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद UGC NET June 2026 Result लिंक पर क्लिक करें. अब अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन दर्ज कर लॉगिन करें. स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं. एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आगे की काउंसलिंग, भर्ती या पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अपडेट नियमित रूप से देखते रहें.