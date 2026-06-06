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UGC-NET June 2026 Schedule Out: यूजीसी नेट 2026 की डेटशीट जारी; 9 दिन तक चलेगी परीक्षा, देखें पूरा प्लान

UGC-NET June 2026 परीक्षा की डेटशीट जारी हो गई है. NTA 22 जून से 30 जून तक 80 से अधिक विषयों की परीक्षा CBT मोड में आयोजित करेगा. जानें एग्जाम शेड्यूल, सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 06, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:48 PM IST
UGC-NET June 2026 Schedule Out: यूजीसी नेट 2026 की डेटशीट जारी; 9 दिन तक चलेगी परीक्षा, देखें पूरा प्लान

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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