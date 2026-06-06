/UGC-NET June 2026 Schedule Out: यूजीसी नेट 2026 की डेटशीट जारी; 9 दिन तक चलेगी परीक्षा, देखें पूरा प्लान

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने UGC-NET जून 2026 परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है. इस परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए यह बड़ी अपडेट है. NTA के अनुसार परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 तक देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगी. यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए आयोजित होने वाली देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है. शेड्यूल जारी होने के बाद अब उम्मीदवार अपनी अंतिम तैयारी को गति दे सकते हैं और विषयवार परीक्षा तिथि के अनुसार रणनीति बना सकते हैं.
NTA द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा प्रतिदिन दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी. नौ दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में 80 से अधिक विषयों को शामिल किया गया है. विभिन्न विषयों के उम्मीदवारों की परीक्षा अलग-अलग दिनों और शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश भी जल्द जारी किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से चूक न हो.
UGC-NET जून 2026 परीक्षा की शुरुआत 22 जून से होगी. पहले दिन विजुअल आर्ट, म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन, पंजाबी, तमिल, भूगोल और होम साइंस जैसे विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके बाद आने वाले दिनों में एजुकेशन, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन और एनवायरमेंटल साइंस समेत कई प्रमुख विषयों की परीक्षाएं होंगी. विषयवार विस्तृत टाइमटेबल NTA द्वारा जारी कर दिया गया है. उम्मीदवारों को अपने विषय की परीक्षा तिथि और शिफ्ट की जानकारी पहले से जांच लेने की सलाह दी गई है.
NTA ने बताया है कि परीक्षा शुरू होने से लगभग 8 से 10 दिन पहले उम्मीदवारों को परीक्षा शहर की जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी. इसके लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी. वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले अलग से जारी किए जाएंगे. उम्मीदवार अपने आवेदन नंबर और अन्य लॉगिन विवरण की मदद से इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे. सिटी स्लिप से उम्मीदवारों को यह पता चल जाएगा कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में है, जिससे यात्रा और ठहरने की योजना पहले से बनाई जा सकेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें.