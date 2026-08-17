/क्वेश्चन बैंक से सील्ड सेट तक...NTA कैसे तैयार करता है एग्जाम पेपर, कैसे हो गईं इतनी गलतियां? समझें पूरा स्ट्रक्चर

NTA के अंदर कई अलग-अलग टीमें काम करती हैं और हर टीम की अपनी जिम्मेदारी होती है. एकेडमिक और रिसर्च टीम सिलेबस, सवालों और परीक्षा से जुड़े विश्लेषण का काम देखती है. आईटी टीम ऑनलाइन आवेदन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और छात्रों के डेटा से जुड़े काम संभालती है. इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था, तकनीकी सुविधाएं और परीक्षा के दौरान जरूरी इंतजाम भी अलग-अलग टीमें और एजेंसियां मिलकर करती हैं. JEE Main, NEET-UG और CUET जैसी बड़ी परीक्षाओं को कराने में इन सभी टीमों की अहम भूमिका रहती है. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA की स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी. केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद इस बनाया गया. NTA को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया, ताकि देश में होने वाली बड़ी प्रवेश परीक्षाओं को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से कराया जा सके.