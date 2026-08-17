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क्वेश्चन बैंक से सील्ड सेट तक...NTA कैसे तैयार करता है एग्जाम पेपर, कैसे हो गईं इतनी गलतियां? समझें पूरा स्ट्रक्चर

UGC-NET June 2026 Re-Exam: सोशियोलॉजी, अंग्रेजी और कॉमर्स के पेपर में स्पेलिंग, टाइपिंग, ग्रामर, अनुवाद, तथ्य और सवाल दोहराए जाने जैसी शिकायतें सामने आईं. जानिए पेपर में क्या गलतियां हुईं और NTA की पेपर सेटिंग प्रक्रिया कैसी है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 17, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:25 PM IST
क्वेश्चन बैंक से सील्ड सेट तक...NTA कैसे तैयार करता है एग्जाम पेपर, कैसे हो गईं इतनी गलतियां? समझें पूरा स्ट्रक्चर
Image Credit: AI Photo (पेपर में आखिर क्या-क्या गलतियां हुईं और NTA इसे कैसे तैयार करता है?)

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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