/क्वेश्चन बैंक से सील्ड सेट तक...NTA कैसे तैयार करता है एग्जाम पेपर, कैसे हो गईं इतनी गलतियां? समझें पूरा स्ट्रक्चर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार यानी आज 17 अगस्त 2026 को UGC-NET के तीन विषयों की दोबारा परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी, अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षाओं में गलतियां होने के वजह से हजारों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ रही है. राहुल गांधी ने NTA की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि छात्रों ने सालों तक तैयारी की, परीक्षा शुल्क भरा और दूर-दराज के केंद्रों तक पहुंचे, लेकिन गलती का खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है.
एनटीए ने 16 अगस्त को यूजीसी-नेट जून 2026 के सोशियोलॉजी, अंग्रेजी और कॉमर्स पेपर दोबारा कराने की घोषणा की. एजेंसी के मुताबिक इन तीन प्रश्नपत्रों में कई तरह की खामियों की शिकायतें मिली थीं. NTA ने माना कि ये खामियां इतनी व्यापक थीं कि केवल आपत्ति प्रक्रिया के बाद कुछ सवाल हटाकर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता था. एजेंसी के अनुसार ऐसे प्रश्नपत्र निष्पक्ष और त्रुटिरहित परीक्षा के मानकों को पूरा नहीं करते.
अंग्रेजी की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी. कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा. सोशियोलॉजी की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी.
UGC-NET के सोशियोलॉजी, अंग्रेजी और कॉमर्स पेपर में स्पेलिंग की मिस्टेक, टाइपिंग एरर, ग्रामर एरर, ट्रांसलेशन एरर और पंक्चुएशन की गलतियां सामने आईं. Sociology पेपर में कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के नाम गलत लिखे गए, वहीं कुछ सवालों में गलत Book Titles, Questions की Wording और स्थापित Concepts के लिए गैर-मानक शब्दों का इस्तेमाल किया गया. इसके अलावा English और Commerce पेपर में पुराने सवाल दोहराए जाने की शिकायत भी सामने आई. कुछ प्रश्नों में तथ्यात्मक गड़बड़ियां और अनुवाद के दौरान अर्थ से जुड़ी समस्याएं भी बताई गईं. NTA की जांच समिति के मुताबिक, ये खामियां इतनी व्यापक थीं कि केवल गलत सवालों को हटाकर पेपर को सही नहीं किया जा सकता था, इसलिए तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया.
NTA की पेपर तैयार करने की प्रक्रिया क्वेश्चन बैंक यानी बड़े प्रश्न बैंक से शुरू होती है. अलग-अलग प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के विषय विशेषज्ञ प्रश्न और उनके विकल्प तैयार करते हैं. विशेषज्ञों को यह जानकारी नहीं दी जाती कि उनके बनाए सवाल आखिरकार किस परीक्षा में इस्तेमाल होंगे.
सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को दाखिल हलफनामे के अनुसार, क्वेश्चन बैंक में परीक्षा के लिए वास्तव में जरूरी सवालों की संख्या से कम से कम पांच गुना प्रश्न रखे जाते हैं. इसके बाद दूसरे विशेषज्ञों की टीम इन सवालों की Moderation करती है. इसमें पाठ्यक्रम की कवरेज, सही उत्तर और सवालों के कठिनाई स्तर की जांच की जाती है.
NTA की व्यवस्था इस तरह बनाई गई है कि किसी एक व्यक्ति के पास अंतिम प्रश्नपत्र की पूरी जानकारी न हो. अलग-अलग चरणों में अलग विशेषज्ञों को जिम्मेदारी दी जाती है. इससे अंतिम पेपर तक पहुंच रखने वाले लोगों की संख्या सीमित रहती है.
मॉडरेशन के बाद सवालों की अलग-अलग सेट तैयार की जाती हैं. सरकार के मुताबिक अलग सेट अलग-अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं और उनमें सवालों तथा विशेषज्ञों का ओवरलैप नहीं होना चाहिए.
मॉडरेशन के बाद प्रश्नपत्रों की इंडिपेंडेंस जांच की जाती है. Vetters खुद प्रश्नों को हल करते हैं और उनके उत्तरों की तुलना मॉडरेशन की ओर से दिए गए उत्तरों से की जाती है. यदि दोनों में अंतर मिलता है, तो परीक्षा निदेशक की मौजूदगी में मॉडरेशन और Vetters के बीच चर्चा करके समस्या का समाधान किया जाता है.
इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा में पहुंचने से पहले सवाल, विकल्प और उत्तर सही हों.
प्रश्नपत्रों को परीक्षा में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में ट्रांसलेशन किया जाता है. इसके बाद दूसरे विषय विशेषज्ञ बैक-ट्रांसलेशन के जरिए दोबारा अंग्रेजी में अनुवाद करके जांच करते हैं कि मूल सवाल का अर्थ सही है या नहीं.
एनटीए की अधिकांश परीक्षाएं 13 भाषाओं में आयोजित होती हैं. एजेंसी ने एआई-असिस्टेड और एयर-गैप्ड ट्रांसलेशन एनवायरनमेंट भी तैयार किया है. इसमें एआई पहले अनुवाद का ड्राफ्ट तैयार करता है, जिसे बाद में मानव अनुवादक जांचते हैं.
महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल परीक्षा में चुने गए सवालों का अनुवाद नहीं होता, बल्कि पूरा क्वेश्चन बैंक 12 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है. ट्रांसलेशन सिस्टम में इंटरनेट, निजी डिवाइस, बाहरी स्टोरेज और क्लाउड कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं होती.
NTA की पेपर-सेटिंग प्रक्रिया से परिचित विशेषज्ञों के अनुसार वरिष्ठ शिक्षकों के अलग-अलग पैनल को दिल्ली स्थित NTA परिसर में लगभग एक सप्ताह तक काम करना पड़ता है. परिसर में प्रवेश से पहले मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल डिवाइस जमा कराने होते हैं.
एक पैनल में एक Convenor और चार विषय विशेषज्ञ होते हैं. अलग-अलग पैनल स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि दूसरे पैनल कौन से सवाल तैयार कर रहे हैं. ये पैनल सीधे अंतिम पेपर नहीं बनाते, बल्कि बड़े क्वेश्चन पोल तैयार करते हैं. इसके बाद एल्गोरिदम-बेस्ड रैंडमाइजेशन से अंतिम प्रश्नपत्र सेट तैयार किए जाते हैं.
UGC-NET की पेपर-सेटिंग प्रक्रिया से जुड़े एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षक के अनुसार, यदि पुराने प्रश्नों वाले सेट का कोई हिस्सा दोबारा इस्तेमाल किया जाता है और उसे नए सवालों के साथ Randomise किया जाता है, तो कुछ प्रश्नों के Repeat होने की संभावना बन सकती है.
हालांकि, यह विशेषज्ञ की व्याख्या है और NTA ने हर दोहराए गए प्रश्न के लिए यही कारण आधिकारिक तौर पर बताया हो, ऐसा जरूरी नहीं है. यही वजह है कि पेपर में दोहराव की सटीक वजह और जिम्मेदारी की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है.
पेपर सेटिंग से जुड़े एक राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षक ने शब्दों की गलतियों के पीछे Typing, Proofreading और Translation से जुड़ी चूक को संभावित कारण बताया. खासतौर पर अंतिम प्रूफरीडिंग के दौरान छोटी गलतियां पकड़ में नहीं आने पर वे प्रश्नपत्र तक पहुंच सकती हैं.
इसी तरह अनुवाद के दौरान किसी शब्द या वाक्य का संदर्भ बदलने से सवाल का अर्थ प्रभावित हो सकता है. यही कारण है कि परीक्षा प्रश्नपत्र में Human Review और Multiple-Level Verification बेहद अहम हो जाते हैं.
क्वेश्चन सेट के फाइनलाइज और ट्रांसलेशन के बाद प्रिंटिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योर स्टोरेज की प्रक्रिया शुरू होती है. सभी तैयार सेट सीलबंद रखे जाते हैं. यदि परीक्षा से पहले किसी सेट के संभावित रूप से कोम्प्रोमाईज होने की सूचना मिलती है, तो NTA दूसरे सेट को इस्तेमाल कर सकता है.
परीक्षा की सुबह ये अंतिम फैसला लिया जाता है कि कौन सा सेट परीक्षा में दिया जाएगा. केवल एक सेट परीक्षा में इस्तेमाल होता है, जबकि बाकी सेट सीलबंद रखे जाते हैं.
NTA की पूरी व्यवस्था का उद्देश्य अंतिम प्रश्नपत्र तक पहुंच को सीमित करना और पेपर को सुरक्षित रखना है. लेकिन UGC-NET के तीन विषयों में सामने आई कथित गलतियों ने यह सवाल जरूर खड़ा किया है कि क्वेश्चन सेट, मॉडरेशन, वेटिंग, ट्रांसलेशन और प्रूफरीडिंग जैसे कई स्तरों के बावजूद त्रुटियां अंतिम पेपर तक कैसे पहुंचीं.
छात्रों के लिए सबसे अहम सवाल अब यही है कि दोबारा परीक्षा के लिए पेपर तैयार करते समय इन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए, इसके लिए NTA क्या अतिरिक्त कदम उठाएगा?
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है. इसे देश में बड़ी प्रवेश परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी दी गई है. NTA का काम इन परीक्षाओं को तय नियमों और एक समान प्रक्रिया के तहत आयोजित करना है. संस्था में चेयरमैन, गवर्निंग बॉडी और डायरेक्टर जनरल (DG) जैसे प्रमुख अधिकारी होते हैं. DG NTA के रोजाना के कामकाज और परीक्षाओं की व्यवस्था पर नजर रखते हैं, जबकि डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर आईटी, कानूनी मामलों और परीक्षा से जुड़े अलग-अलग काम संभालते हैं.
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|नाम
|पद
|01
|प्रो. (रिटायर्ड) प्रदीप कुमार जोशी (पूर्व अध्यक्ष, UPSC)
|अध्यक्ष
|02
|श्री अभिषेक सिंह, IAS महानिदेशक (NTA)
|सदस्य सचिव
|03
|तीन IIT के निदेशक वर्तमान में पदेन क्षमता में कार्यरत तथा JEE (Advanced) के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष
|सदस्य
|04
|दो NIT के निदेशक वर्तमान में पदेन क्षमता में कार्यरत तथा CSAB के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष
|सदस्य
|05
|दो IIM के निदेशक वर्तमान में पदेन क्षमता में कार्यरत तथा CAT के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष
|सदस्य
|06
|निदेशक, IISER पुणे IISER का प्रतिनिधित्व, रोटेशन के आधार पर
|सदस्य
|07
|कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व, रोटेशन के आधार पर
|सदस्य
|08
|कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU), नई दिल्ली
|सदस्य
|09
|अध्यक्ष, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC), बेंगलुरु
|सदस्य
|10
|डॉ. हरीश शेट्टी एम.डी. (साइकियाट्री), डॉ. एल.एच. हीरानंदानी अस्पताल, पवई, मुंबई
|सदस्य
NTA के अंदर कई अलग-अलग टीमें काम करती हैं और हर टीम की अपनी जिम्मेदारी होती है. एकेडमिक और रिसर्च टीम सिलेबस, सवालों और परीक्षा से जुड़े विश्लेषण का काम देखती है. आईटी टीम ऑनलाइन आवेदन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और छात्रों के डेटा से जुड़े काम संभालती है. इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था, तकनीकी सुविधाएं और परीक्षा के दौरान जरूरी इंतजाम भी अलग-अलग टीमें और एजेंसियां मिलकर करती हैं. JEE Main, NEET-UG और CUET जैसी बड़ी परीक्षाओं को कराने में इन सभी टीमों की अहम भूमिका रहती है. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA की स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी. केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद इस बनाया गया. NTA को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया, ताकि देश में होने वाली बड़ी प्रवेश परीक्षाओं को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से कराया जा सके.