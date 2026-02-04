Advertisement
UGC NET December Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परिणाम, जानिए रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने का तरीका

UGC NET December Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परिणाम, जानिए रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने का तरीका

UGC NET December Result 2025: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से जल्द ही यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परिणाम का ऐलान किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आसान स्टेप्स को फॉलो कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

Feb 04, 2026, 09:50 AM IST
UGC NET December Result 2025: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (University Grants Commission National Eligibility Test) यानी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के रिजल्ट का ऐलान हो चुका है. ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही रिजल्ट का एक्टिव लिंक जल्द जारी किया जा सकता है. 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर 2025 रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. इसके बाद परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए रिजल्ट को चेक करने के अलावा स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा रिजल्ट का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं. यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा रिजल्ट के जारी होने से पहले आइए उसे चेक करने और डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

कब हुई थी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा?

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट दिसंबर 2025 परीक्षा का आयोजन देश के विभिन्न एग्जाम सेंटर में किया गया था. 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा को आयोजित किया गया था जो CBT मोड परीक्षा थी. जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था.

कहां से देखें यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा का रिजल्ट?

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का परिणाम जल्द जारी किया जा सकता है. इसे ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर चेक कर सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार को आवेदन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि जैसी डिटेल्स को एंटर करना होगा. यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट- ugcnet.nta.nic.in पर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

UGC NET Result 2025-26: कैसे चेक करें यूजीसी नेट परीक्षा रिजल्ट?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.
  2. होम पेज पर लॉगिन करने के बाद स्क्रिन पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखें.
  3. यहां ‘UGC NET December 2025 Result’ शो होगा उस पर क्लिक करें.
  4. इसके बाद लिंक के माध्यम से नया पेज ओपन हो जाएगा.
  5. यहां अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ समेत अन्य मांगी जा रही डिटेल्स एंटर करें.
  6. इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा जिसे आसानी से देख सकेंगे.
  7. यूजीसी नेट रिजल्ट को देखने के अलावा डाउनलोड भी कर सकते हैं.
  8. नीचे की ओर यूजीसी नेट रिजल्ट का प्रिंट आउट निकालने का भी ऑप्शन मिलेगा.

यूजीसी नेट परीक्षा रिजल्ट के बाद क्या होगा?

यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए किया गया था जिसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए योग्य माने जाएंगे. जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलेगी तो यूजीसी नेट परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए योग्य होंगे. जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए परीक्षा देने वाले उम्मीदवार जो पास हो जाएंगे वो Ph.D. प्रोग्राम और रिसर्च संबंधित के लिए योग्य होंगे.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

ugc net december result

