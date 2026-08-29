UGC NET Result 2026 OUT: यूजीसी नेट जून रिजल्ट जारी, ugcnet.nta.nic.in पर ऐसे करें चेक

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यूजीसी नेट जुन 2026 परीक्षा के 84 विषयों के रिजल्ट और फाइनल आंसर की जारी कर दी है. हालांकि, परीक्षा सभी विषयों के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन कुछ विषयों में प्रश्नपत्र से जुड़ी शिकायतें सामने आने के बाद दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था. इन विषयों की परीक्षा के बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट अलग से जारी किए जाएंगे.
UGC NET June 2026 परीक्षा का आयोजन 22, 23, 24, 25, 29 और 30 जून तथा 5 जुलाई 2026 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में किया गया था. परीक्षा देशभर के 296 शहरों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई. UGC NET का उद्देश्य जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर पद की पात्रता और पीएचडी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता तय करना है.
84 विषयों के लिए कुल 7,73,806 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. इनमें 4,30,195 महिला उम्मीदवार और 3,43,575 पुरुष उम्मीदवार शामिल थे. परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिससे प्रतियोगिता का स्तर काफी ऊंचा रहा.
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5,07,151 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी. इनमें से अलग-अलग पात्रता श्रेणियों के लिए उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया. असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य पात्रता मानदंड के अनुसार रिजल्ट तैयार किया गया है.
रिजल्ट में अलग-अलग श्रेणियों के तहत उम्मीदवारों को पात्र घोषित किया गया है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 4,34,100 उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य रहे, जबकि 45,904 उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए तथा 97,434 उम्मीदवार केवल पीएचडी के लिए योग्य घोषित किए गए हैं.
NTA ने पहले प्रोविजनल आंसर की जारी करके उम्मीदवारों से आपत्तियां मांगी थीं. उम्मीदवारों की ओर से प्राप्त चुनौतियों की विषय विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की गई. विशेषज्ञों की जांच के बाद अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की गई और उसी के आधार पर संबंधित विषयों का रिजल्ट तैयार किया गया.
UGC NET रिजल्ट और फाइनल आंसर की चेक करने के लिए उम्मीदवार NTA की आधिकारिक UGC NET वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर UGC NET June 2026 Result/Final Answer Key से संबंधित लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करके सबमिट करें. रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं.
उम्मीदवारों को रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखनी चाहिए. UGC NET की पात्रता के आधार पर आगे की प्रक्रिया संबंधित संस्थान और उम्मीदवार की योग्यता के अनुसार हो सकती है. साथ ही जिन विषयों की परीक्षा दोबारा आयोजित की जानी है, उनके उम्मीदवारों को NTA की अगली आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा.