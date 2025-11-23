UGC की जगह लेगा यह नया आयोग, सरकार जल्द लाएगी कानून, शीतकालीन सत्र में पेश होगा विधेयक

UGC: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की जगह भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) लेना वाला है. सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश करने वाली है.
UGC Replacement Bill: संसद का शीतकालीन सत्र 01 दिसंबर, 2025 से शुरू होकर 25 दिसंबर, 2025 तक चलेगा. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार अलग-अलग विधेयक को पेश करेगी, उन विधेयकों में एक विधेयक UGC को लेकर होगा. शीतकालीन सत्र में सरकार इस बार UGC की जगह नए आयोग को लाने की विधेयक को पेश करेगी. जिसके जरिए एक नया हाइर एजुकेशन रेगुलेटरी बनाया जाएगा. नई हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जैसी संस्थानों की जगह काम करेगा. संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले इस विधेयक का नाम 'भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक' (Indian Higher Education Commission Bill) रखा गया है.
HECI लेगा UGC की जगह
भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) देश में एक सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी के तौर पर स्थापित करने का एक प्रस्ताव होगा, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जैसे विभिन्न निकायों का स्थान लेगा. जिसका मकसद उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखना और उसे बेहतर करना होगा. हालांकि, HECI के दायरे में मेडिकल और लॉ कॉलेजों को नहीं लाया जाएगा.
पहले भी पेश हो चुका है ये विधेयक
जानकारी के लिए बता दें, UGC गैर-तकनीकी विश्वविद्यालय शिक्षा, AICTE तकनीकी शिक्षा और NCTE शिक्षक शिक्षा को संभालता है. वहीं, यह पहली बार नहीं है कि संसद में सरकार इस विधेयक को पेश करेगी. पहले भी संसद में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक को लेकर चर्चाएं हो चुकी है.
