UGC की जगह लेगा यह नया आयोग, सरकार जल्द लाएगी कानून, शीतकालीन सत्र में पेश होगा विधेयक

UGC Replacement Bill: संसद का शीतकालीन सत्र 01 दिसंबर, 2025 से शुरू होकर 25 दिसंबर, 2025 तक चलेगा. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार अलग-अलग विधेयक को पेश करेगी, उन विधेयकों में एक विधेयक UGC को लेकर होगा. शीतकालीन सत्र में सरकार इस बार UGC की जगह नए आयोग को लाने की विधेयक को पेश करेगी. जिसके जरिए एक नया हाइर एजुकेशन रेगुलेटरी बनाया जाएगा. नई हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जैसी संस्थानों की जगह काम करेगा. संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले इस विधेयक का नाम 'भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक' (Indian Higher Education Commission Bill) रखा गया है.

HECI लेगा UGC की जगह

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) देश में एक सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी के तौर पर स्थापित करने का एक प्रस्ताव होगा, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जैसे विभिन्न निकायों का स्थान लेगा. जिसका मकसद उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखना और उसे बेहतर करना होगा. हालांकि, HECI के दायरे में मेडिकल और लॉ कॉलेजों को नहीं लाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: AIIMS Recruitment 2025: 45 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! एम्स में सीनियर रेजिडेंट के 172 पदों पर भर्ती, बिना देरी करें आवेदन

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी पेश हो चुका है ये विधेयक

जानकारी के लिए बता दें, UGC गैर-तकनीकी विश्वविद्यालय शिक्षा, AICTE तकनीकी शिक्षा और NCTE शिक्षक शिक्षा को संभालता है. वहीं, यह पहली बार नहीं है कि संसद में सरकार इस विधेयक को पेश करेगी. पहले भी संसद में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक को लेकर चर्चाएं हो चुकी है.

ये भी पढ़ें: WBBPE Recruitment 2025: सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका! पश्चिम बंगाल में 13 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, तुरंत करें आवेदन