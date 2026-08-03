/UGC Scholarship 2026: छात्रों के लिए दो शानदार स्कॉलरशिप, हर महीने मिलेंगे 5000 से ज्यादा रुपये! कैसे करें अप्लाई?

UGC National Scholarship for Students: 12वीं की परीक्षा पास कर चुके या ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर आगे उच्च शिक्षा में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक खास अवसर सामने आया है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए दो स्पेशल राष्ट्रीय स्कॉलरशिप योजनाओं की शुरुआत करने जा रहा है. आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों की पढ़ाई में फाइनेंशियल समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से इन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. एलिजिबल स्टूडेंट्स यूजीसी की दोनों स्कॉलरशिप में से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकेंगे.
यूजीसी की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई के लिए नेशनल स्कॉलरशिप (NSPG) और ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम को पेश किया जाएगा. दोनों स्कॉलरशिप के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के जरिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अपना सकते हैं. यूजीसी की ओर से सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) को समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है.
ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप को मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए पेश किया गया है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से आते हैं. इस स्कॉलरशिप के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से 12वीं पास करने वाले छात्र जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रेगुलर ग्रेजुएशन कोर्स के पहले साल में प्रवेश लिया हो वो आवेदन कर सकते हैं. परिवार की कुल सालाना आय 4.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. स्कॉलरशिप के तहत सामान्य डिग्री और प्रोफेशनल कोर्सों के आधार पर छात्रों को हर साल निर्धारित आर्थिक सहायता दी जाती है.
नेशनल पीजी स्टडीज की स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रेगुलर या फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्स के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो. एलिजिबिलटी की बात करें तो छात्र के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है. मान्यता प्राप्त संस्थान में रेगुलर PG कोर्स में प्रवेश लेना और 30 साल तक आयु सीमा होनी चाहिए. UGC द्वारा मान्यता प्राप्त PG प्रोग्राम के छात्र स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं.
ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप में अलग-अलग कोर्स के अनुसार स्कॉलरशिप राशि दी जाती है. सामान्य डिग्री कोर्स में पढ़ रहे छात्रों को हर महीने 5,400 रुपये दिए जाते हैं. जबकि, प्रोफेशनल कोर्स जैसे- तकनीकी, मेडिकल, प्रोफेशनल और पैरामेडिकल कोर्स आदि के छात्रों को हर महीने 7,800 रुपये दिए जाते हैं. वहीं, NSPG स्कीम में UGC के नियमों के मुताबिक छात्रों को स्कॉलरशिप की रकम दी जाती है. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकता है.