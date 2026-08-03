/UGC Scholarship 2026: छात्रों के लिए दो शानदार स्कॉलरशिप, हर महीने मिलेंगे 5000 से ज्यादा रुपये! कैसे करें अप्लाई?

UGC National Scholarship for Students: 12वीं की परीक्षा पास कर चुके या ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर आगे उच्च शिक्षा में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक खास अवसर सामने आया है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए दो स्पेशल राष्ट्रीय स्कॉलरशिप योजनाओं की शुरुआत करने जा रहा है. आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों की पढ़ाई में फाइनेंशियल समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से इन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. एलिजिबल स्टूडेंट्स यूजीसी की दोनों स्कॉलरशिप में से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकेंगे.