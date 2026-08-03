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UGC Scholarship 2026: छात्रों के लिए दो शानदार स्कॉलरशिप, हर महीने मिलेंगे 5000 से ज्यादा रुपये! कैसे करें अप्लाई?

UGC National Scholarship for Students: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से दो स्कॉलरशिप स्कीम पेश की जा रही है जिसका फायदा उन छात्रों को मिल सकता है जो कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं. योग्य छात्र स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 03, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:52 PM IST
UGC Scholarship 2026: छात्रों के लिए दो शानदार स्कॉलरशिप, हर महीने मिलेंगे 5000 से ज्यादा रुपये! कैसे करें अप्लाई?

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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