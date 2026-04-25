UK Board Topper List 2026 Out: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं के टॉपर के नाम घोषित, हाईस्कूल में अक्षत और इंटर में गीतिका ने किया टॉप

UK Board 10th 12th Topper List 2026 Out: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी करने के साथ ही टॉपर्स की सूची भी घोषित कर दी है. इस साल छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. 10वीं कक्षा में अक्षत गोपाल ने 98.20 प्रतिशत हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है. वे एमपी हिंदू इंटर कॉलेज, रामनगर नैनीताल के छात्र हैं.

दूसरे स्थान पर दो छात्रों ने जगह बनाई है. इशांत कोठारी और भूमिका ने 98 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. दोनों ने बराबर नंबर पाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है. वहीं तीसरे स्थान पर योगेश जोशी रहे. उन्होंने 97.80 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. योगेश मंडलसेरा और बागेश्वर क्षेत्र से हैं. इस तरह 10वीं में टॉप तीन स्थानों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला है.

12वीं में किसने किया टॉप?

अगर 12वीं के नतीजों की बात करें तो यहां भी छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है. इंटरमीडिएट में गीतिका पंत और सुशीला ने टॉप किया है. दोनों ने 98 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. गीतिका बागेश्वर की रहने वाली हैं. वहीं सुशीला उधम सिंह नगर से हैं. दोनों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है. इससे साफ है कि इस साल भी लड़कियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

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टॉपर्स को क्या मिलेगा?

टॉपर्स को सम्मानित करने की भी तैयारी की जाती है. पिछले साल बोर्ड ने घोषणा की थी कि 70 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा. इस बार भी ऐसी उम्मीद की जा रही है. हालांकि इस साल के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार है. टॉपर्स को सम्मान और पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया जाता है.

पिछले साल किसने किया था टॉप?

अगर पिछले साल के रिजल्ट पर नजर डालें तो 2025 में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था. 10वीं में कमल सिंह चौहान और जतिन जोशी ने 99.20 प्रतिशत अंक के साथ टॉप किया था. वहीं 12वीं में अनुष्का राणा ने 493 अंक हासिल कर पहला स्थान पाया था. हर साल की तरह इस बार भी छात्रों ने मेहनत का अच्छा परिणाम हासिल किया है. अब आगे की पढ़ाई और करियर की दिशा तय करने का समय है.