इस देश के युवाओं पर मंडरा रहा संकट; 2031 तक हर 6 में से 1 नौजवान हो सकता है नौकरी और पढ़ाई से वंचित?

दुनिया के विकसित देशों में शामिल ब्रिटेन इस समय एक बड़े युवा संकट का सामना कर रहा है. वहां लाखों युवा ना नौकरी कर रहे हैं, ना पढ़ाई और ना ही किसी ट्रेनिंग का हिस्सा हैं. हाल ही में सामने आई एक सरकारी रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में हालात और भी खराब हो सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 2031 तक ब्रिटेन में हर 6 में से 1 युवा सिस्टम से बाहर हो सकता है. इस स्थिति को 'Lost Generation' यानी खोती हुई पीढ़ी का खतरा बताया जा रहा है. रिपोर्ट ने सरकार, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

कितना बड़ा है संकट?

ब्रिटेन में 16 से 24 साल के युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 2014 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. रिपोर्ट के अनुसार इस समय करीब 10 लाख युवा ऐसे हैं, जो ना नौकरी कर रहे हैं, ना पढ़ाई और ना किसी ट्रेनिंग का हिस्सा हैं. इन्हें 'NEETs' कहा जाता है, यानी Not in Education, Employment or Training. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे, तो 2031 तक इन युवाओं की संख्या 12.5 लाख तक पहुंच सकती है. इसका मतलब होगा कि ब्रिटेन का हर छठा युवा रोजगार और शिक्षा व्यवस्था से पूरी तरह बाहर हो जाएगा. यह आंकड़ा सरकार के लिए बड़ी चिंता बन गया है.

क्यों बढ़ रही परेशानी?

इस रिपोर्ट को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने पिछले साल तैयार करवाया था. इसकी जांच का नेतृत्व मंत्री एलन मिलबर्न ने किया. रिपोर्ट में कहा गया कि यह युवाओं की नहीं, बल्कि पुराने सिस्टम की विफलता है. रिपोर्ट के मुताबिक 84 फीसदी युवा काम करना या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शुरुआती अवसर ही नहीं मिल पा रहे. ब्रिटेन में हॉस्पिटैलिटी, वीकेंड जॉब्स और अप्रेंटिसशिप जैसी नौकरियां तेजी से कम हुई हैं, जिनसे पहले युवा अपने करियर की शुरुआत करते थे. अब कई युवाओं के लिए “करियर की पहली सीढ़ी” तक पहुंचना मुश्किल हो गया है.

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सरकार क्या कर रही है?

रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इसे बेहद गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन किसी भी कीमत पर “खोती हुई पीढ़ी” बनने नहीं देगा. स्टार्मर ने माना कि युवा बेरोजगारी एक जटिल समस्या है और इसके पीछे सिर्फ एक कारण जिम्मेदार नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और वेलफेयर सिस्टम में बड़े बदलाव करने होंगे ताकि युवाओं को रोजगार बाजार से जोड़ा जा सके. सरकार अब स्किल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने की तैयारी कर रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तुरंत सुधार नहीं हुए, तो आने वाले समय में सामाजिक और आर्थिक संकट और गहरा सकता है.

युवाओं के भविष्य पर क्या असर?

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बड़ी संख्या में युवा लंबे समय तक नौकरी और पढ़ाई से बाहर रहते हैं, तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. इससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, अपराध, सामाजिक असमानता और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि युवाओं को दोष देने के बजाय सिस्टम को बदलने की जरूरत है. ब्रिटेन जैसे विकसित देश में इस तरह की चेतावनी दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी बड़ा संदेश मानी जा रही है. आने वाले सालों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए कितनी तेजी और गंभीरता से कदम उठाती है.