UK University in India: देश में रहकर कर पाएंगे विदेशी पढ़ाई, भारत में खुलेंगे ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालय

UK University in India: दुनिया भर में ब्रिटेन को हायर एजुकेशन के लिए सबसे बेहतर माना जाता है. यहां पढ़ाई करने के लिए भारत समेत अन्य देश के छात्र पढ़ाई के लिए जाते हैं. पूरी दुनिया में ब्रिटिश यूनिवर्सिटी को हाई क्वालिटी एजुकेशन और शानदार करियर के अवसर प्रदान करने के लिए जाना जाता है. जल्द भारतीय छात्रों को ब्रिटेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भारत छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की बीच हुई मुलाकात के दौरान भारत में 9 यूके की यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया गया है.

भारत में यूके की 9 यूनिवर्सिटी के कैंपस

भारत दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर आए हैं जिनसे मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की. दोनों के बीच अलग-अलग मुद्दों पर बातचीत हुई जिनमें शिक्षा विभाग संबंधित बातें भी हुईं. दोनों के बीच बातचीत खत्म होने पर पीएम मोदी ने कहा कि यूके की 9 यूनिवर्सिटी अपने कैंपस को भारत में खोलेंगे.

शिक्षा और सहयोग को बढ़ावा

प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद भारत में ब्रिटेन के नौ विश्वविद्यालय के कैंपस खोलने की बात कही गई है जिनमें गुरुग्राम स्थित साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय पहले से ही कार्यरत है. भारत और ब्रिटेन के बीच शिक्षा व सहयोग संबंधित बढ़ावे की दिशा से ये एक महत्वपूर्ण कदम है.

आपको जानकारी के लिए बता दें कि हजारों की संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन जाते हैं. 1 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र हैं जो यहां की यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक करने के लिए जाते हैं. यहां कई यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो मुफ्त में भारतीय छात्रों को पढ़ाने के लिए जानी जाती है. सरकार की स्कीम और प्रवेश परीक्षा के अलावा योग्य छात्रों को टॉप यूनिवर्सिटी में मुफ्त शिक्षा का लाभ भी मिलता है. ऐसे में भारत में ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी का कैंपस का खुलना कई लिहाज से फायदेमंद रहेगा और शिक्षा में एक बड़ा बदलाव भी हो सकेगा.

