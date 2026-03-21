ब्रिटेन में पढ़ाई का सपना होगा सच! भारतीय छात्रों के लिए 12 लाख की स्कॉलरशिप; बस देने होंगे 3 आसान सवालों के जवाब

uk university scholarship 2026: ब्रिटेन में पढ़ाई करने का सपना देख रहे भारतीय छात्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. वहां की एक यूनिवर्सिटी ने खास स्कॉलरशिप का ऐलान किया है. ये स्कॉलरशिप पोस्टग्रेजुएट कोर्स करने वाले छात्रों के लिए है. सितंबर 2026 से पढ़ाई शुरू करने वाले छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इस योजना का मकसद होनहार छात्रों को आर्थिक मदद देना है ताकि वे बिना ज्यादा चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें.

इस स्कॉलरशिप की सबसे खास बात यह है कि इसे पाने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. छात्रों को सिर्फ तीन सवालों के लिखित जवाब देने होंगे. इन्हीं जवाबों के आधार पर चयन किया जाएगा. सवालों में पूछा जाएगा कि छात्र इस यूनिवर्सिटी को क्यों चुनना चाहते हैं. उनके करियर और लीडरशिप को लेकर क्या लक्ष्य हैं, और उनकी पढ़ाई दुनिया पर किस तरह असर डाल सकती है. इन जवाबों को एक पैनल ध्यान से जांचेगा.

10 हजार पाउंड तक की छूट

इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों को 10 हजार पाउंड तक की छूट दी जाएगी. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 12 लाख से ज्यादा बैठती है. यह पैसा सीधे छात्र को नहीं दिया जाएगा. बल्कि उनकी ट्यूशन फीस में कटौती के रूप में मिलेगा. इससे छात्रों पर पढ़ाई का आर्थिक बोझ काफी कम हो जाएगा. ये सुविधा उन छात्रों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं.

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आवेदन की प्रक्रिया भी काफी आसान रखी गई है. छात्र मार्च से जून 2026 के बीच आवेदन कर सकते हैं. अंतिम तारीख 26 जून 2026 तय की गई है. आवेदन के बाद चयनित छात्रों को समय पर जानकारी दे दी जाएगी. लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि छात्र के पास यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होना जरूरी है. साथ ही उसके पास बैचलर्स डिग्री भी होनी चाहिए जो ब्रिटेन के मानकों के बराबर हो.

चुनिंदा कोर्स में ही मिलेगा इसका लाभ

कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं. यह स्कॉलरशिप हर कोर्स के लिए नहीं है. सिर्फ चुनिंदा कोर्स में ही इसका लाभ मिलेगा. इसके अलावा इसे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के साथ नहीं लिया जा सकता है. जो छात्र पहले से पूरी तरह फंडेड स्कॉलरशिप ले चुके हैं, वे इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे. इसलिए आवेदन करने से पहले सभी नियमों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है.

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