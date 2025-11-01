Medical Study: यूक्रेन से जॉर्जिया तक, भारतीय मेडिकल छात्रों की बदली विदेश पढ़ाई की दिशा! जानें वजह

Indian Medical Students in Georgia: भारतीय छात्रों के बीच पढ़ाई करने के लिए जो विदेश जाने की बात आती है तो ज्यादातर छात्रों द्वारा अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी जैसे देशों को चुना जाता है. ये पांचों पढ़ाई करने के लिए भारतीय छात्रों के बीच टॉप 5 देशों में आते हैं. जबकि, मेडिकल छात्रों का रुख जॉर्जिया की ओर हो रहा है. जहां पहले यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए भारतीय छात्र जाया करते थे. वहीं, अब रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण छात्रों के बीच शिक्षा के लिए सुरक्षित देशों की तलाश जरूरी हो गई है. लगभग चार साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है. इसके साथ ही यूक्रेन से भारतीय छात्रों की संख्या भी कम हो रही है. आंकड़ों की मानें तो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों की पसंद अब यूक्रेन नहीं बल्कि जॉर्जिया बन गया है.

भारतीय मेडिकल छात्रों की बदलती विदेश पढ़ाई की दिशा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आंकड़ों से ये साफ है कि भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए जॉर्जिया एक बड़ा आकर्षण बन गया है. ये आंकड़े लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत प्राप्त हुए हैं जिसमें बताया गया है कि 2024-25 में भारतीय छात्रों द्वारा जॉर्जिया में शिक्षा पर 50.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए. साल 2018-19 में 10.33 मिलियन डॉलर की तुलना में करीब 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है.

यूक्रेन में आई गिरावट

जॉर्जिया के 2024-25 के आंकड़ों की तुलना में यूक्रेन में गिरावट देखने को मिली है. युक्रेन युद्ध से पहले 2018-19 में भारतीय छात्रों द्वारा यूक्रेन में पढ़ाई के लिए 14.80 मिलियन डॉलर खर्च किए गए थे जो अब घटकर 2024-25 में 2.40 मिलियन डॉलर रह गया. हालांकि, युद्ध से पहले भारतीय मेडिकल छात्रों के बीच यूक्रेन एक पसंदीदा देश था. फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से गिरावट देखने को मिली 2022-23 में भारतीय छात्रों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 39.12 मिलियन डॉलर से घटकर 10.6 मिलियन डॉलर रह गई.

जॉर्जिया में लगातार बढ़ोतरी

जहां पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों द्वारा पसंद किए जाने देशों में 2018-19 में जॉर्जिया की रैंकिंग 21वीं थी. 2022-23 में ये 14वीं रैंक पर पहुंच गया. जबकि, 2024-25 में जॉर्जिया 12वें स्थान पर पहुंच गया.

छात्रों के बीच क्यों पसंद किया जा रहा जॉर्जिया?

मेडिकल छात्रों के बीच शुरुआत से ही जॉर्जिया पहली पसंद रहा है. विदेश शिक्षा सलाहकार का कहना है कि जॉर्जिया को मेडिकल, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कोर्स के लिए पहले से जाना जाता था और छात्रों के बीच लोकप्रिय था. हालांकि, युद्ध के बाद जॉर्जिया की लोकप्रियता में पहले से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है और भारतीय छात्रों द्वारा जॉर्जिया को काफी पसंद किया जा रहा है.

