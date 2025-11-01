Advertisement
trendingNow12983533
Hindi Newsशिक्षा

Medical Study: यूक्रेन से जॉर्जिया तक, भारतीय मेडिकल छात्रों की बदली विदेश पढ़ाई की दिशा! जानें वजह

Indian Medical Students in Georgia: लगभग 4 साल रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है. ऐसे में भारतीय छात्रों के लिए मेडिकल पढ़ाई के लिए जॉर्जिया पहली पसंद बन रही है. आइए जानते हैं कि कैसे यूक्रेन की जगह जॉर्जिया भारतीय मेडिकल छात्रों की पसंद बन रहा है. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Medical Study: यूक्रेन से जॉर्जिया तक, भारतीय मेडिकल छात्रों की बदली विदेश पढ़ाई की दिशा! जानें वजह

Indian Medical Students in Georgia: भारतीय छात्रों के बीच पढ़ाई करने के लिए जो विदेश जाने की बात आती है तो ज्यादातर छात्रों द्वारा अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी जैसे देशों को चुना जाता है. ये पांचों पढ़ाई करने के लिए भारतीय छात्रों के बीच टॉप 5 देशों में आते हैं. जबकि, मेडिकल छात्रों का रुख जॉर्जिया की ओर हो रहा है. जहां पहले यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए भारतीय छात्र जाया करते थे. वहीं, अब रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण छात्रों के बीच शिक्षा के लिए सुरक्षित देशों की तलाश जरूरी हो गई है. लगभग चार साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है. इसके साथ ही यूक्रेन से भारतीय छात्रों की संख्या भी कम हो रही है. आंकड़ों की मानें तो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों की पसंद अब यूक्रेन नहीं बल्कि जॉर्जिया बन गया है.

भारतीय मेडिकल छात्रों की बदलती विदेश पढ़ाई की दिशा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आंकड़ों से ये साफ है कि भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए जॉर्जिया एक बड़ा आकर्षण बन गया है. ये आंकड़े लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत प्राप्त हुए हैं जिसमें बताया गया है कि 2024-25 में भारतीय छात्रों द्वारा जॉर्जिया में शिक्षा पर 50.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए. साल 2018-19 में 10.33 मिलियन डॉलर की तुलना में करीब 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यूक्रेन में आई गिरावट

जॉर्जिया के 2024-25 के आंकड़ों की तुलना में यूक्रेन में गिरावट देखने को मिली है. युक्रेन युद्ध से पहले 2018-19 में भारतीय छात्रों द्वारा यूक्रेन में पढ़ाई के लिए 14.80 मिलियन डॉलर खर्च किए गए थे जो अब घटकर 2024-25 में 2.40 मिलियन डॉलर रह गया. हालांकि, युद्ध से पहले भारतीय मेडिकल छात्रों के बीच यूक्रेन एक पसंदीदा देश था. फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से गिरावट देखने को मिली 2022-23 में भारतीय छात्रों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 39.12 मिलियन डॉलर से घटकर 10.6 मिलियन डॉलर रह गई.

जॉर्जिया में लगातार बढ़ोतरी

जहां पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों द्वारा पसंद किए जाने देशों में 2018-19 में जॉर्जिया की रैंकिंग 21वीं थी. 2022-23 में ये 14वीं रैंक पर पहुंच गया. जबकि, 2024-25 में जॉर्जिया 12वें स्थान पर पहुंच गया.

छात्रों के बीच क्यों पसंद किया जा रहा जॉर्जिया?

मेडिकल छात्रों के बीच शुरुआत से ही जॉर्जिया पहली पसंद रहा है. विदेश शिक्षा सलाहकार का कहना है कि जॉर्जिया को मेडिकल, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कोर्स के लिए पहले से जाना जाता था और छात्रों के बीच लोकप्रिय था. हालांकि, युद्ध के बाद जॉर्जिया की लोकप्रियता में पहले से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है और भारतीय छात्रों द्वारा जॉर्जिया को काफी पसंद किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- Abroad Study: भारत से बेहद सस्ती हैं 3 देशों में पढ़ाई! ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर डिग्री के लिए भी बेस्ट

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Abroad Study

Trending news

'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
LPG Cylinder
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
Weather
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Ramdarash Mishra
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
DNA
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
Telangana
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
white hair
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
AIIMS
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
Powai hostage case
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी