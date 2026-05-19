CUET 2026 नहीं दे पाए, 12वीं के बाद कैसे बचाएं अपना साल और कहां मिलेगा एडमिशन?

Admission in Under Graduation Course without CUET UG 2026: अंडर ग्रेजुएशन के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET) का आयोजन 2022 से किया जा रहा है. सबसे पहले शैक्षणिक सत्र 2022-23 के स्नातक दाखिलों के लिए सीयूईटी यूजी परीक्षा की शुरुआत हुई थी. ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए सीयूईटी परीक्षा देना जरूरी हो गया है. इससे पहले 12वीं के अंकों के आधार पर स्टूडेंट्स को कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता था लेकिन सीयूईटी के बाद से यूजी एडमिशन के लिए परीक्षा में शामिल होना और उसी साल में विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्स के लिए दाखिला लेना जरूरी होता है.

बाद में पुराने परीक्षा के परिणाम के आधार पर दाखिला नहीं मिलता है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सीयूईटी यूजी परीक्षा का आयोजन 300 से अधिक विश्वविद्यालों में अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन के लिए किया जाता है. इस साल 11 मई से 31 मई 2026 तक एग्जाम जारी रहेगा. रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ स्टूडेंट्स सीयूईटी यूजी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं जिसके पीछे की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन बाद में कॉलेज में दाखिला को लेकर चिंता सताती है. अगर आप भी ये परीक्षा नहीं दे पाए हैं तो चिंता न करें, आपके पास अभी भी उच्च शिक्षा के कई अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं.

CUET UG 2026 के बिना एडमिशन के ऑप्शन कौन-कौन से हैं?

1. विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के जरिए

CUET के बिना अगर उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन चाहिए तो भारत में कई निजी विश्वविद्यालय हैं. इसके अलावा डीम्ड और राज्य विश्वविद्यालय भी हैं जो सीयूईटी स्कोर के बिना भी दाखिला कर देते हैं. हालांकि, उनमें कुछ संस्थान की ओर से अपनी अलग प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है या फिर वो सिर्फ 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश देते हैं. स्टूडेंट्स को उन विश्वविद्यालयों में आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन डेट, फीस, पात्रता संबंधित सभी डिटेल्स के बारे में जान लेना चाहिए.

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2. योग्यता आधारित प्रवेश

मेरिट बेस्ड एडमिशन के जरिए 12वीं के अंकों पर प्रवेश मिल जाता है. बिना सीयूईटी के भी सिर्फ 12वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त से कई विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले सकते हैं. भारत में कई संस्थान हैं जो 12वीं के अंक के आधार पर एडमिशन देते हैं जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी (University of Delhi) का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (Indira Gandhi National Open University) यानी IGNOU भी शामिल है.

3. बिना सीयूईटी के कुछ कोर्स में मिलता है एडमिशन

डिप्लोमा कोर्स (Diploma Courses)

ऑनलाइन डिग्री कोर्स (Online Degree Courses)

राज्य विश्वविद्यालयों में एडमिशन

सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स (Certificate Programs)

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