Advertisement
trendingNow12974055
Hindi Newsशिक्षा

UNESCO Internship 2025: ग्रेजुएट्स ध्यान दें! यूनेस्को में इंटर्नशिप का मौका, लास्ट डेट से पहले जल्द करें आवेदन

UNESCO Internship 2025: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 की शुरुआत की है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UNESCO Internship 2025: ग्रेजुएट्स ध्यान दें! यूनेस्को में इंटर्नशिप का मौका, लास्ट डेट से पहले जल्द करें आवेदन

UNESCO Internship Programme 2025: पढ़ाई के साथ-साथ विदेश के उच्च संस्थानों से इंटर्नशिप कर अपने शानदार करियर की शुरुआत करने की इच्छा रखने वाले प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने ग्रेजुएट युवाओं के लिए यूनेस्को इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 की शुरुआत की है, जहां उम्मीदवारों को टेक्निकल स्किल डेवल्प करने के साथ एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने का अवसर मिलेगा. यूनेस्को के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट careers.unesco.org पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं. 

ये होनी चाहिए योग्यता 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
यूनेस्को के इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन या PhD प्रोग्राम में नामांकन होना चाहिए या फिर उम्मीदवारों के पास इंटर्नशिप की अवधि से 12 महीने पहले पोस्ट-ग्रेजुएशन या PhD की डिग्री होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

आयु सीमा
उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल निर्धारित किया गया है.

इन भाषाओं का आना जरूरी 
अगर आप यूनेस्को की इंटर्नशिप में शामिल होना चाहते हैं, तो आपके पास अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ फ्रेंच भाषा का लिखित और मौखिक ज्ञान होना अनिवार्य है.

कंप्यूटर स्किल्स जरूरी
उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर सिस्टम और ऑफिस से संबंधित सॉफ्टवेयर में काम करने का बेहतरीन नॉलेज होना अनिवार्य है. 

टीम वर्क
उम्मीदवार के पास टीम के साथ काम करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में खुद को ढालना आना चाहिए.

कम्युनिकेशन स्किल
आवेदन करने वाले उम्मीदवार कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए.

ये भी पढ़ें: GMCH Chandigarh Recruitment 2025: 294 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका, लास्ट डेट नजदीक, 30 से 45 साल वाले आवेदन न चूकें

इंटर्नशिप अवधि
इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि एक महीने और अधिकतम अवधि छह महीने निर्धारित की गई है.

डॉक्यूमेंट्स
इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास पिछली कक्षा का सर्टिफिकेट और अन्य निर्धारित डॉक्यूमेंट होने चाहिए.

स्टाइपेंड
यूनेस्को के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए चयनित उम्मीदवारों को किसी तरह का कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा.

प्लेसमेंट
वहीं, प्लेसमेंट को लेकर यूनेस्को ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है.

जानकारी के लिए बता दें, यूनेस्को के इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वालों में से चयनित उम्मीदवार को खुद यूनेस्को मैनेजर संपर्क करेंगे. अगर आवेदन करने के 6 महीने बाद तक यूनेस्को मैनेजर किसी उम्मीदवार को संपर्क नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है. वहीं, जो उम्मीदवार चुने जाएंगे, उन्हें खुद ही अपनी वीजा और यात्रा का खर्च उठाना होगा. यूनेस्को इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जारी नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: GPSC Recruitment 2025: शिक्षकों के लिए खुशखबरी! असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन शुरू, सैलरी 68,900 तक

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UNESCO Internship 2025

Trending news

राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
jammu kashmir news
राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
weather update
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
Viral Video
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
Bus Fire News in Hindi
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
Mahua Moitrta
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
jammu kashmir news
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी