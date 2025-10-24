UNESCO Internship 2025: ग्रेजुएट्स ध्यान दें! यूनेस्को में इंटर्नशिप का मौका, लास्ट डेट से पहले जल्द करें आवेदन

UNESCO Internship Programme 2025: पढ़ाई के साथ-साथ विदेश के उच्च संस्थानों से इंटर्नशिप कर अपने शानदार करियर की शुरुआत करने की इच्छा रखने वाले प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने ग्रेजुएट युवाओं के लिए यूनेस्को इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 की शुरुआत की है, जहां उम्मीदवारों को टेक्निकल स्किल डेवल्प करने के साथ एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने का अवसर मिलेगा. यूनेस्को के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट careers.unesco.org पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

ये होनी चाहिए योग्यता

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

यूनेस्को के इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन या PhD प्रोग्राम में नामांकन होना चाहिए या फिर उम्मीदवारों के पास इंटर्नशिप की अवधि से 12 महीने पहले पोस्ट-ग्रेजुएशन या PhD की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल निर्धारित किया गया है.

इन भाषाओं का आना जरूरी

अगर आप यूनेस्को की इंटर्नशिप में शामिल होना चाहते हैं, तो आपके पास अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ फ्रेंच भाषा का लिखित और मौखिक ज्ञान होना अनिवार्य है.

कंप्यूटर स्किल्स जरूरी

उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर सिस्टम और ऑफिस से संबंधित सॉफ्टवेयर में काम करने का बेहतरीन नॉलेज होना अनिवार्य है.

टीम वर्क

उम्मीदवार के पास टीम के साथ काम करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में खुद को ढालना आना चाहिए.

कम्युनिकेशन स्किल

आवेदन करने वाले उम्मीदवार कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए.

इंटर्नशिप अवधि

इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि एक महीने और अधिकतम अवधि छह महीने निर्धारित की गई है.

डॉक्यूमेंट्स

इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास पिछली कक्षा का सर्टिफिकेट और अन्य निर्धारित डॉक्यूमेंट होने चाहिए.

स्टाइपेंड

यूनेस्को के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए चयनित उम्मीदवारों को किसी तरह का कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा.

प्लेसमेंट

वहीं, प्लेसमेंट को लेकर यूनेस्को ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है.

जानकारी के लिए बता दें, यूनेस्को के इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वालों में से चयनित उम्मीदवार को खुद यूनेस्को मैनेजर संपर्क करेंगे. अगर आवेदन करने के 6 महीने बाद तक यूनेस्को मैनेजर किसी उम्मीदवार को संपर्क नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है. वहीं, जो उम्मीदवार चुने जाएंगे, उन्हें खुद ही अपनी वीजा और यात्रा का खर्च उठाना होगा. यूनेस्को इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जारी नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

