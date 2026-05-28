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Union Bank Apprentice Exam को लेकर नया नोटिस जारी, इस दिन होगी परीक्षा, ऐसे चेक करें डिटेल्स

Union Bank Apprentice Exam: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस भर्ती 2026 परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. 7 जून को होने वाली परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन जल्द जारी होगा. जानिए सैलरी, परीक्षा पैटर्न और जरूरी डिटेल्स.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 28, 2026, 09:36 PM IST
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Union Bank Apprentice Exam को लेकर नया नोटिस जारी, इस दिन होगी परीक्षा, ऐसे चेक करें डिटेल्स

बैंक की नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर नया नोटिस जारी कर दिया है. अब उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है. देशभर में 1865 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है. खास बात यह है कि उम्मीदवारों को एग्जाम सिटी की जानकारी BFSI SSC की ओर से भेजी जाएगी. जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन और फीस जमा कर दी है, वे अब परीक्षा की तैयारी में जुट सकते हैं. बैंक की यह भर्ती युवाओं को शानदार स्टाइपेंड और बैंकिंग सेक्टर में अनुभव हासिल करने का मौका देगी.

आखिर कब होगी परीक्षा?

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस भर्ती परीक्षा 7 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. बैंक की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया है और परीक्षा शुल्क जमा किया है, उन्हें जल्द ही एग्जाम सिटी इंटिमेशन भेजा जाएगा. यह जानकारी BFSI सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BFSI SSC की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी. भर्ती अभियान के तहत देशभर में कुल 1865 अप्रेंटिस पदों को भरा जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को लगातार चेक करते रहें ताकि कोई जरूरी अपडेट मिस न हो.

नहीं मिला मैसेज तो क्या करें?

अगर किसी उम्मीदवार को एग्जाम सिटी इंटिमेशन नहीं मिलता है, तो बैंक ने उसके लिए भी खास व्यवस्था की है. उम्मीदवार अपने पेमेंट प्रूफ का स्क्रीनशॉट व्हाट्सऐप नंबर 8291278155 पर भेज सकते हैं. इसके अलावा info@bfsissc.com और apprentice@unionbankofindia.bank.in पर ईमेल करके भी सहायता ली जा सकती है. बैंक ने साफ किया है कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी, जिन्होंने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर फीस जमा की है. ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते सभी जरूरी दस्तावेज और भुगतान संबंधी जानकारी सुरक्षित रखें.

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कितनी मिलेगी सैलरी?

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को एक साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी. पोस्टिंग लोकेशन के हिसाब से हर महीने अलग-अलग स्टाइपेंड मिलेगा. ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नियुक्त उम्मीदवारों को 15 हजार रुपये, शहरी क्षेत्रों में 18 हजार रुपये और मेट्रो शहरों में 20 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. यह मौका उन युवाओं के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है जो बैंकिंग सेक्टर में अनुभव हासिल करना चाहते हैं. अप्रेंटिसशिप के दौरान उम्मीदवारों को बैंकिंग कार्यों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे उनके करियर को मजबूत आधार मिल सके.

कैसा होगा एग्जाम?

भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, जिसके बाद लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा. ऑनलाइन परीक्षा में जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर या सब्जेक्ट नॉलेज और यूनियन बैंक के प्रोडक्ट्स एवं सर्विसेज से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. हर सेक्शन में 20 प्रश्न होंगे और परीक्षा की कुल अवधि 60 मिनट रखी गई है. सबसे राहत की बात यह है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. ऐसे में उम्मीदवार बिना डर के सभी सवाल हल कर सकते हैं.

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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