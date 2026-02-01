Union Budget 2026: पढ़ाई से सीधे कमाई तक का रास्ता, स्कूल-कॉलेजों में शुरू होंगे कंटेंट क्रिएटर लैब

Budget 2026: Content Creator Labs in India: केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने शिक्षा को भविष्य के रोजगार से जोड़ने की बड़ी पहल की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल और क्रिएटिव स्किल्स सिखाने के लिए आधुनिक लैब स्थापित की जाएगी. इन लैब्स के जरिए छात्र सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इंडस्ट्री से जुड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हासिल कर सकेंगे.

कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने की तैयारी

सरकार की योजना के तहत लगभग 15 हजार माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में ‘कंटेंट क्रिएटर लैब’ बनाई जाएंगी. इन लैब्स में छात्रों को वीडियो प्रोडक्शन, एनिमेशन, गेम डिजाइन, विजुअल इफेक्ट्स और डिजिटल स्टोरीटेलिंग जैसी स्किल्स सिखाई जाएंगी. मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज इस पूरे प्रोजेक्ट में तकनीकी सहयोग देगा.

सिर्फ डिग्री नहीं, रोजगार के अवसर भी

आज जब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म करियर के नए मौके बना रहे हैं, सरकार का फोकस युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि रोजगार योग्य स्किल्स देने पर है. इस पहल से छात्रों को कम उम्र में ही यह समझ मिल सकेगी कि क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है और उसे प्रोफेशनल लेवल पर कैसे ले जाया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग पर जोर

सरकार का अनुमान है कि 2030 तक एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) सेक्टर में करीब 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी. इसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई के साथ-साथ हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग पर जोर दिया जाएगा, ताकि छात्र पढ़ाई पूरी करते ही इंडस्ट्री के लिए तैयार हों. कुल मिलाकर, यह कदम उन लाखों युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है जो अपने क्रिएटिव टैलेंट को करियर में बदलना चाहते हैं. अब सपना नहीं, सिस्टम उनका साथ देगा.

एजुकेशन क्वालिटी में सुधार और स्टूडेंट्स को मॉडर्न सुविधाएं

वित्त मंत्री के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में शुरुआती स्तर से ही रचनात्मक सोच, डिजिटल स्टोरीटेलिंग और उन्नत मीडिया कौशल को बढ़ावा देना है. इससे न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि भारत इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम होगा. बजट में शिक्षा क्षेत्र को भी पर्याप्त प्राथमिकता दी गई है. चालू वर्ष में स्कूल शिक्षा के लिए 83 हजार करोड़ रुपये से अधिक और उच्च शिक्षा के लिए लगभग 55 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और छात्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना.

ये भी पढ़ें- Education Union Budget 2026: विदेश में पढ़ना होगा सस्ता, AI समेत क्रिएटिविटी को बढ़ावा; बजट में एजुकेशन सेक्टर के 7 बड़े ऐलान