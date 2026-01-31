Education Budget 2026 Expectation: केंद्रीय बजट से आपकी क्या उम्मीदें? Experts से जानिए इस बार क्या कुछ हो सकता है एजुकेशन बजट में खास

Education Expectation in Union Budget 2026: भारत के संसद में 1 फरवरी, रविवार 2026 को सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा. लगातार 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा. सरकार के आगामी बजट में शिक्षा और रोजगार के संबंध में पिछले साल की तुलना में काफी कुछ बदलाव किया जा सकता है जिसकी एक झलक पिछले साल के बजट में भी देखी गई थी. शिक्षा और रोजगार बजट को लेकर नई उम्मीदें हैं. दोनों ही क्षेत्रों को आम बजट में खास प्राथमिकता मिल सकती है. बजट 2026-27 शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में क्या-क्या उम्मीदों के साथ रहेगा, आइए इसके बारे में एक्सर्ट्स की राय जान लेते हैं.

करियर काउंसलर परवीन मल्होत्रा का कहना है कि बजट 2026 में शिक्षा को केवल एक सामाजिक क्षेत्र के रूप में ही नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के कार्यबल और आर्थिक विकास के एक रणनीतिक चालक के रूप में मानने की उम्मीद है. इस बार शिक्षा बजट में बढ़ोतरी हो सकती है नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत शिक्षा पर खर्च को GDP के करीब 6% तक पहुंचाने की दिशा में है. कौशल और रोजगार पर भी जोर दिया जा सकता है. व्यावसायिक शिक्षा, इंटर्नशिप, इंडस्ट्री से साझेदारी और ऐसी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान जिससे छात्र नौकरी के लिए तैयार हो सके.

AI और डिजिटल शिक्षा

उन्होंने आगे बताया कि इस बार का शिक्षा बजट AI की पढ़ाई, डिजिटल लैब, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कक्षाओं में निवेश की तैयारी रहेगी. शिक्षा सस्ती की दिशा में छात्र को आसानी से लोन, ज्यादा स्कॉलरशिप और शिक्षा व एड-टेक सेवाओं पर GST में राहत दी जा सकती है.

शिक्षकों का विकास

शिक्षकों के विकास के रूप में भी बजट से खास उम्मीदें जताई जा रही हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक शिक्षकों की ट्रेनिंग, आधुनिक पढ़ाने के तरीकों और पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा फंड जारी किया जा सकता है. इनोवेशन हब और यूनिवर्सिटी- इंडस्ट्री को रिसर्च व डेवलपमेंट (R&D) के सहयोग को लेकर बढ़ावा मिल सकता है.

GDP के 6% हिस्से की उम्मीद

ऋषिहुड विश्वविद्यालय के सह संस्थापक अजय गुप्ता ने यूनियन बजट 2026 को लेकर कहा कि भारतीय एजुकेशन सेक्टर काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा है. पिछले कुछ वर्षों में हर साल औसतन 3% उछाल के साथ वृद्धि करने वाले शिक्षा को आवंटित बजट से इस साल उम्मीद है कि NEP 2020 द्वारा अनुशंसित GDP का 6% हिस्सा उसे मिलेगा. हालांकि, UNESCO के हिसाब से भी शिक्षा क्षेत्र को GDP का कम से कम 4%–6% हिस्सा देना चाहिए. व्यवहारिक तौर पर भले ही ये सभंव न दिख रहा हो, लेकिन इस बार नाम मात्र ही वृद्धि न की जाए. इस बार ऐसा बजट अपेक्षित है जो रियल ग्रोथ दिखाए.

एडवांस इनोवेशन में तेजी

ZEISS इंडिया, रिसर्च माइक्रोस्कोपी सॉल्यूशंस के प्रमुख अमरजीत सिंह टाक का कहना है ‘हम उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय बजट भारत की रिसर्च और इनोवेशन की नींव को मजबूत करेगा. इसके लिए एडवांस्ड वैज्ञानिक ढांचे (एडवांस लैब, तकनीक आदि) में लगातार निवेश और शैक्षणिक संस्थानों व उद्योगों के बीच मजबूत सहयोग जरूरी है. यही विकसित भारत की सोच का केंद्र है, जहां सिर्फ बड़े पैमाने पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता और उत्कृष्टता के आधार पर प्रगति हो.’

उन्होंने आगे कहा ‘मेक इन इंडिया और मेक विद इंडिया पर जोर देकर वैश्विक विशेषज्ञता और स्थानीय क्षमताओं को साथ लाया जाएगा जिससे सटीक और उन्नत इनोवेशन को तेजी मिलेगी. ऐसे कदम भारत को डीप साइंस, हाई-एंड मैन्युफैक्चरिंग और ज्ञान आधारित विकास में एक वैश्विक नेता बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं.’

सपना साकार हो सकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सपना

बिरला ओपन माइंड्स एजुकेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक निर्वाण बिरला का कहना है ‘बजट 2026 भारत को वैश्विक प्रतिभा केंद्र बनाने का एक बड़ा अवसर है. अगर हम शिक्षकों को सशक्त बनाने पर ज्यादा ध्यान दें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सपना साकार हो सकता है. किसी भी देश का भविष्य तभी मजबूत होता है जब वो आज अपने विद्यार्थियों में निवेश करता है और उन्हें डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने के जरूरी साधन देता है.’

उन्होंने आगे कहा ‘#Budget2026 की ओर बढ़ते हुए सकारात्मक सोच की कई वजहें हैं. डिजिटल शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी, कौशल आधारित शिक्षा और नवाचार को लेकर सरकार की मंशा साफ दिखती है. देश में 2 लाख से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जो इस सोच को जमीन पर उतारने की क्षमता रखते हैं.‘

