UPSC की मुफ्त कोचिंग... IAS और IPS बनने का सपना हो सकता है सच, जानिए कैसे?

Free Online Coaching for Competitive Exams: देश की सबसे कठिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में से एक यूपीएससी है. आईएएस या आईपीएस बनने के लिए हर साल लाखों उम्मीदवार यूपीएससी की तैयारी करते हैं. इसके लिए कुछ सेल्फ स्टडी करते हैं तो कई ऐसे हैं जो महंगी कोचिंग क्लास से तैयारी करते हैं. जबकि, कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो चाहकर भी महंगी फीस होने के कारण कोचिंग नहीं ले पाते और इस डर से वो आईएएस या आईपीएस बनने के सपने को सपना ही रहने देना पसंद करते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं जो आईएएस या आईपीएस की तैयारी सिर्फ इस वजह से नहीं कर पा रहे कि आप कोचिंग क्लास की फीस का इंतजाम नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है. सरकार की ओर से हर साल उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी.

फिजिक्स वाला के साथ समझौता

फिजिक्स वाला (पीडब्ल्यू) फाउंडेशन के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है. इसके तहत पूरे भारत के अनुसूचित जाति, अन्य वंचित वर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का फायदा मिल सकेगा. इस पहल के तहत हर साल 5000 उम्मीदवारों को फ्री कोचिंग क्लास मिल सकेगी.

किन उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ?

ओडिशा समेत पूरे भारत के अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों और प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों को लाभ मिल सकेगा. इसका उद्देश्य छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाने का है. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, बैंकिंग परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों की मदद करना है.

जानकारी के लिए बती दें कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से अनुसूचित जनजाति के छात्रों के संबंध में किसी भी संगठन के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं किया है. हर साल 5000 उम्मीदवारों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी. मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की मदद से छात्रों के लिए तैयारी करना आसान हो सकेगा.

प्रतियोगिता परीक्षा की मुफ्त ऑनलाइन क्लास

प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत उम्मीदवारों को मुफ्त में ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी. लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के अलावा टेस्ट सीरीज, पिछले साल के क्वेशन पेपर, स्टडी मटेरियल आदि का लाभ भी मुफ्त में मिल सकेगा.

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?

इस पहल के अंतर्गत योग्य उम्मीदवारों को ही लाभ मिल सकेगा. इसका चयन योग्यता के अनुसार किया जाएगा समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जा सकता है. उम्मीदवारों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य रोजगार पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल करना है. छात्रों को अवसर प्रदान करना है.

