भारत का वो अनोखा राज्य, जो कहलाता है एक्सप्रेस-वे का राजा; रिकॉर्ड सुनकर भन्ना जाएगा माथा

आज के दौर में अगर हम कहें कि भारत का एक राज्य ऐसा भी है जो सड़कों के मामले में विकसित देशों को टक्कर दे रहा है, तो शायद आपको यकीन न हो. लेकिन इस प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो लंबी छलांग लगाई है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. कभी खराब सड़कों के लिए चर्चा में रहने वाला ये राज्य आज 'एक्सप्रेस-वे प्रदेश' के नाम से जाना जा रहा है. क्या आप जानते हैं कि देश के कुल एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का लगभग आधा हिस्सा अकेले इसी राज्य में है? जी हां, कनेक्टिविटी का ऐसा जाल बिछाया गया है कि अब घंटों का सफर मिनटों में सिमट गया है. आइए, जानते हैं रफ्तार के इस बेमिसाल रिकॉर्ड की पूरी कहानी.

आखिर कैसे बना यह रिकॉर्ड?

भारत के सड़क बुनियादी ढांचे में एक राज्य ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसे तोड़ पाना फिलहाल किसी भी दूसरे सूबे के लिए नामुमकिन नजर आता है. इसे अब आधिकारिक तौर पर 'एक्सप्रेस-वे का राजा' कहा जा रहा है क्योंकि यहां 15 से ज्यादा एक्सप्रेस-वे या तो पूरी तरह संचालित हैं या युद्ध स्तर पर बन रहे हैं. आंकड़ों पर नजर डालें तो रिकॉर्ड देखकर वाकई माथा भन्ना जाता है; वर्तमान में देश के कुल एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का 42 प्रतिशत हिस्सा अकेले इसी प्रदेश के पास है. इतना ही नहीं, निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे के पूरा होते ही यह आंकड़ा बढ़कर 62 प्रतिशत तक पहुंचने वाला है, जो इसके वैश्विक स्तर के दबदबे को दर्शाता है.

कौन से मार्ग हैं असली ताकत?

वर्तमान में इस क्षेत्र में 7 से ज्यादा एक्सप्रेस-वे पूरी तरह से चालू हैं. इनमें देश का सबसे लंबा निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे, 'गंगा एक्सप्रेस-वे' (594 किमी) शामिल है, जो मेरठ को सीधे प्रयागराज से जोड़ेगा. इसके अलावा 341 किमी लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, 302 किमी का आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और 296 किमी का बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे यहां की लाइफलाइन बन चुके हैं. यमुना एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे जैसी परियोजनाओं ने कनेक्टिविटी को एक नई परिभाषा दी है. वर्तमान में यहां एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 1500 किमी से अधिक है, जो आने वाले वर्षों में बढ़कर 4000 किमी के जादुई आंकड़े को पार करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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उत्तर प्रदेश में क्या हैं फायदे?

इन हाई-स्पीड कॉरिडोर्स ने न केवल सफर आसान बनाया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया पंख दिया है. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे जैसी परियोजनाओं ने पूर्वी हिस्से को सीधे दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी व्यापारिक केंद्रों से जोड़ दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन परियोजनाओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है, जिसका सीधा असर औद्योगिक निवेश पर दिख रहा है. बेहतर कनेक्टिविटी से लॉजिस्टिक लागत में भारी कमी आई है, जिससे किसानों के उत्पाद तेजी से बड़े बाजारों तक पहुंच रहे हैं. पर्यटन के लिहाज से भी अब यह राज्य पहले से कहीं ज्यादा सुलभ और निवेश के लिए आकर्षक बन गया है.

क्यों सोशल मीडिया पर हो रही है तारीफ?

आज सोशल मीडिया पर इस राज्य के रिकॉर्ड्स की जमकर चर्चा हो रही है. यूजर्स इस मॉडल की तुलना राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों से करते हुए कहते हैं कि यहां की गति और संख्या बेमिसाल है. यह केवल सड़कों का जाल नहीं, बल्कि एक सफल विकास मॉडल है जिसने स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं. कनेक्टिविटी बढ़ने से रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारी उछाल आया है, जिससे राज्य की जीडीपी में इंफ्रास्ट्रक्चर का योगदान कई गुना बढ़ गया है. इसने साबित कर दिया है कि बेहतर कनेक्टिविटी से न केवल दूरियां कम होती हैं, बल्कि प्रदेश की तकदीर भी बदल जाती है.