ब्रिटेन की प्रतिष्ठित University of Glasgow ने Martingale Foundation के साथ मिलकर आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक नई स्कॉलरशिप योजना शुरू की है. इस पहल का उद्देश्य ऐसे छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर देना है जो गणित, सांख्यिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक चुनौतियों के कारण ऐसा नहीं कर पाते.
यह स्कॉलरशिप मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए बनाई गई है जो वित्तीय रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं और शोध व अकादमिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं. विशेष रूप से गणित और सांख्यिकी जैसे विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी. जिन छात्रों का STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) बैकग्राउंड मजबूत है और जो रिसर्च में रुचि रखते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं.
इस योजना के तहत चयनित छात्रों को मास्टर्स और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए पूरी तरह वित्तपोषित (Fully Funded) स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी. इसका मतलब है कि छात्रों की ट्यूशन फीस पूरी तरह माफ होगी. इसके अलावा रिसर्च से जुड़े खर्च भी स्कॉलरशिप के तहत कवर किए जाएंगे. छात्रों को दैनिक जरूरतों और रहने-खाने के खर्च के लिए टैक्स-फ्री स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें पढ़ाई के दौरान आर्थिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा.
हालांकि यह स्कॉलरशिप मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए है जो यूके होम फीस स्टेटस के पात्र हैं और जिन्होंने यूके या आयरलैंड के स्कूलों में पढ़ाई की है. फिर भी कुछ भारतीय छात्र भी आवेदन के पात्र हो सकते हैं, यदि वे निर्धारित रेजिडेंसी और स्कूली शिक्षा संबंधी शर्तों को पूरा करते हों. इसलिए भारतीय छात्रों को आवेदन से पहले पात्रता नियमों को ध्यान से जांचने की सलाह दी गई है.
मार्टिंगेल फाउंडेशन की Mathematics and AI Master's तथा PhD Scholarships के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू होगी. इच्छुक छात्र निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं. विश्वविद्यालय का मानना है कि यह योजना भविष्य के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
यह स्कॉलरशिप सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है. चयनित छात्रों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन, करियर डेवलपमेंट सपोर्ट, नेतृत्व प्रशिक्षण और विश्वविद्यालयों तथा उद्योग जगत के विशेषज्ञों से जुड़ने के अवसर भी मिलेंगे. इससे छात्रों को अकादमिक और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में लाभ मिलेगा.
यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ने भारतीय छात्रों के लिए अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं की भी घोषणा की है. ASBS India Achievers Award के तहत बिजनेस स्कूल के पोस्टग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्रों को £15,000 (करीब 15.79 लाख रुपये) की ट्यूशन फीस छूट मिलेगी. India Excellence Award के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को £12,500 (लगभग 13.16 लाख रुपये) की फीस में छूट दी जाएगी. वहीं World Changers Scholarship के तहत पात्र भारतीय पोस्टग्रेजुएट छात्रों को £5,000 (करीब 5.26 लाख रुपये) की स्वचालित फीस कटौती का लाभ मिलेगा. इन योजनाओं का उद्देश्य भारतीय छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना है.