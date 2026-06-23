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गणित और AI पढ़ने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, पूरी फीस और रहने का खर्च उठाएगी यूनिवर्सिटी!

यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो और मार्टिंगेल फाउंडेशन ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना शुरू की है. इसके तहत गणित, सांख्यिकी और AI में मास्टर्स व पीएचडी करने वाले छात्रों को पूरी फीस, रिसर्च खर्च और टैक्स-फ्री स्टाइपेंड मिलेगा. भारतीय छात्रों के लिए भी कई वित्तीय सहायता योजनाएं उपलब्ध हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 23, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:14 PM IST
गणित और AI पढ़ने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, पूरी फीस और रहने का खर्च उठाएगी यूनिवर्सिटी!

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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