सुप्रीम कोर्ट में अंतिम जंग, BEd बनाम BTC और आरक्षण विवाद की पूरी इन-डेप्थ रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश की चर्चित और विवादों में रही 69000 सहायक शिक्षक भर्ती का कानूनी पेंच एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है. सालों से नियुक्ति, आरक्षण नियमावली और योग्यता को लेकर चल रही यह कानूनी लड़ाई अब अपने अंतिम और निर्णायक मोड़ पर दिख रही है. शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने कैंडिडेट से अनिश्चित भविष्य को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया है और स्पष्ट किया है कि इस केस को अब और अधिक टालना संभव नहीं है. अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए 8, 9 और 10 सितंबर 2026 को लगातार तीन दिन विशेष सुनवाई करने का निर्णय लिया है.
इस मामले में मुख्य लड़ाई केवल आरक्षण के लागू करने के तरीके को लेकर ही नहीं है, बल्कि अब इसमें बीएड (B.Ed) बनाम बीटीसी (BTC/D.El.Ed) का बड़ा संवैधानिक व नीतिगत पेंच भी फंस गया है.
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने 6 दिसंबर 2018 को आधिकारिक रूप से विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की थी. इसके बाद पूरे प्रदेश में लाखों छात्रों ने राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा दी. परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद तैयार की गई कट-ऑफ और मेरिट सूची के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ी तथा साल 2020 में कई चरणों की काउंसिलिंग के माध्यम से हजारों छात्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए और उन्होंने स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया.
हालांकि, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होते ही चयन सूची में सामाजिक न्याय और आरक्षण व्यवस्था लागू करने के तरीकों पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप था कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (आरक्षण नियमावली 1994) के मूल नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया. बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत ओवरलैपिंग और मेरिट के नियमों में कथित अनदेखी की शिकायतें सामने आईं. यही वह मोड़ था जहाँ से असंतुष्ट कैंडिडेट सड़कों से लेकर अदालतों के चक्कर लगाने को मजबूर हुए और यह भर्ती प्रक्रिया एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई में बदल गई.
शिक्षक भर्ती परीक्षा की चयन सूची जारी होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के अभ्यर्थियों ने प्रक्रियात्मक त्रुटियों का दावा करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया. अभ्यर्थियों का आरोप था कि सामान्य वर्ग की कट-ऑफ और आरक्षित वर्ग की सीटों के आवंटन में विसंगतियाँ थीं. नियमों के अनुसार, जब कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसे अनारक्षित (Open/General) सीट पर जगह मिलनी चाहिए, जिसे तकनीकी भाषा में 'ओवरलैपिंग' कहा जाता है.
आरोप लगाया गया कि इस नियम को सही ढंग से लागू न किए जाने के कारण उच्च प्राप्तांक वाले सैकड़ों कैंडिडेट अपनी मूल श्रेणी की सीट तक ही सीमित रह गए या चयन सूची से पूरी तरह बाहर हो गए, जबकि कम अंक वाले कुछ अभ्यर्थियों का चयन हो गया. जब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने भी माना कि भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी और कानूनी सुधार की आवश्यकता है. चयन सूची के पुनर्मिलान (Re-evaluation/Re-visiting) के आदेश के बाद नए और पुराने चयनित उम्मीदवारों के बीच अधिकार का एक नया कानूनी संघर्ष छिड़ गया, जिसने पूरे विवाद को अत्यंत जटिल बना दिया.
वर्ष 2020 में दो अलग-अलग चरणों की काउंसिलिंग के बाद राज्य सरकार ने लगभग 31,277 और 36,590 कैंडिडेटों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र सौंप दिए थे. ये शिक्षक पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.
किंतु आरक्षण में कथित गड़बड़ी का मामला कोर्ट में जाने और चयन सूची को दोबारा बनाने (Re-list) की प्रक्रिया के आदेश के बाद इन शिक्षकों के रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. यदि आरक्षण नियमावली 1994 के अनुसार नई संशोधित सूची जारी की जाती है, तो मेरिट अंक नीचे-ऊपर होने की पूरी संभावना है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी या नए अभ्यर्थियों को समायोजित करने के लिए पुरानी सूची से कुछ लोगों को बाहर किया जाएगा. इसी अनिश्चितता के कारण पहले से नियुक्त शिक्षक और नियुक्ति की राह देख रहे दावेदार दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं.
69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और बाद में स्पेशल डबल बेंच के आदेशों ने पूरी प्रक्रिया को एक नया मोड़ दिया. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह आरक्षण नियमावली 1994 के कानूनी प्रावधानों और मूल मेरिट के आधार पर पूरी 69000 चयन सूची का पुनर्मिलान (Review) करे. कोर्ट का उद्देश्य उन कैंडिडेट को न्याय दिलाना था जो आरक्षण नियमों की गलत व्याख्या के कारण चयन से वंचित रह गए थे.
हालांकि, जब राज्य सरकार और प्रभावित छात्रों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो मामला देश की शीर्ष अदालत (Supreme Court) में चुनौती के रूप में पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के पुनर्मिलान वाले आदेश के कुछ हिस्सों और नई सूची जारी करने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक (Stay) लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे ऑर्डर के बाद न तो नई संशोधित सूची लागू हो सकी और न ही छूटे हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकी, जिससे पूरा मामला तकनीकी और प्रक्रियात्मक रूप से अधर में अटक कर रह गया.
आरक्षण और चयन सूची के पुनर्मिलान का मामला सुलझा भी नहीं था कि इसमें प्राथमिक शिक्षक पद की अनिवार्य योग्यता (Educational Qualification) को लेकर एक नया विवाद जुड़ गया. जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में नई संशोधित सूची तैयार करने पर विचार होना शुरू हुआ, डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed / BTC) छात्रों का गुट भी कानूनी लड़ाई में कूद पड़ा.
BTC कैंडिडेट की स्पष्ट मांग है कि यदि 69000 भर्ती की कोई भी नई या संशोधित चयन सूची बनाई जाती है, तो उसमें से बीएड (B.Ed.) डिग्रीधारकों को पूरी तरह बाहर रखा जाना चाहिए. BTC संघ का तर्क है कि प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) के बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल BTC/D.El.Ed जैसी विशिष्ट बाल-मनोविज्ञान आधारित प्रशिक्षण योग्यता ही प्रासंगिक और संवैधानिक है. इस मांग के सामने आते ही BEd और BTC अभ्यर्थी आमने-सामने आ गए हैं और यह भर्ती अब दो अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले समूहों का अखाड़ा बन गई है.
BTC कैंडिडेट की दलीलों का मुख्य आधार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है. 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने 'देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार' (Devesh Sharma Case) के चर्चित मामले में फैसला सुनाया था. इस फैसले में अदालत ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की उस 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसके तहत BEd डिग्रीधारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए BEd के पास आवश्यक शैक्षणिक कौशल नहीं होता और प्राथमिक स्तर के लिए D.El.Ed/BTC ही एकमात्र वैध योग्यता है. BTC अभ्यर्थियों का कहना है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, इसलिए 69000 भर्ती की किसी भी नई चयन सूची में 11 अगस्त 2023 के इस सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए और BEd अभ्यर्थियों को बाहर रखा जाना चाहिए.
दूसरी तरफ, BEd छात्र BTC के तर्कों का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इसे कानूनी रूप से अनुचित बता रहे हैं. BEd छात्रों की मुख्य दलील यह है कि 69000 सहायक शिक्षक छात्र का विज्ञापन 6 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले से काफी पहले का है. उस समय NCTE की 28 जून 2018 की अधिसूचना लागू थी, जिसने BEd को प्राथमिक भर्ती में बैठने की कानूनी अनुमति दी थी.
BEd पक्ष का कहना है कि वे सभी पात्रता शर्तें पूरी करके, लिखित परीक्षा पास करके और तत्कालीन वैध सरकारी नियमों के तहत ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे. उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का 2023 का फैसला भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective Effect) से इस पुरानी भर्ती पर लागू नहीं किया जा सकता. BEd छात्रों का तर्क है कि उनका नुकसान केवल आरक्षण व्यवस्था में हुई प्रशासनिक त्रुटियों के कारण हुआ है, न कि उनकी योग्यता की वजह से. इसलिए, नई सूची में उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने इस लंबी कानूनी जंग और हजारों युवाओं के अनिश्चित भविष्य पर चिंता व्यक्त करते हुए कड़ा रुख अपनाया है. जस्टिस ए.वी.एम. भट्टी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला वर्ष 2020 से लंबित है. अदालत ने कहा कि अभ्यर्थियों के भविष्य, करियर और मानसिक स्थिति को इस प्रकार अनिश्चितकाल के लिए अधर में लटकाकर नहीं रखा जा सकता.
शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अब इस विवाद को और आगे खींचना न तो अभ्यर्थियों के हित में है और न ही राज्य की शिक्षा व्यवस्था के. इसी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अंतिम निपटारे (Final Disposal) के लिए 8, 9 और 10 सितंबर 2026 की तारीखें तय की हैं. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इन तीन दिनों में इस केस की मैराथन और निरंतर सुनवाई की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 8, 9 और 10 सितंबर 2026 की तारीक इस 69000 भर्ती केस के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाली हैं. पीठ ने संकेत दिए हैं कि इन तीन दिनों में बिना किसी रुकावट के सभी संबंधित पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना जाएगा. अदालत का मुख्य उद्देश्य इस पूरे विवाद का एक स्थायी और सर्वमान्य कानूनी समाधान निकालना है.
प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए पीठ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. सभी पक्षों के वकीलों से पहले ही यह लिखित जानकारी माँगी गई है कि इन तीन दिनों के दौरान कौन-कौन से वरिष्ठ अधिवक्ता बहस करेंगे और उन्हें कितना समय चाहिए. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आगाह किया है कि निर्धारित दिनों में किसी भी पक्ष की ओर से स्थगन (Adjournment) या समय बढ़ाने की कोई अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी. इससे यह साफ झलक रहा है कि न्यायपालिका अब इस बहुचर्चित केस का अंतिम पटाक्षेप करने के लिए पूरी तरह तैयार है.
सुनवाई की प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया. अदालत ने इस केस में पूर्व में नियुक्त किए गए नोडल अधिवक्ता मनदीप कालरा को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया. उनकी जगह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील/एडवोकेट अंकित गोयल को नया नोडल अधिवक्ता (Nodal Counsel) नियुक्त किया गया है.
नोडल अधिवक्ता का मुख्य काम सभी अलग-अलग याचिकाओं, पक्षों, दस्तावेजों, लिखित बहसों और कानूनी तर्कों का एक व्यवस्थित संकलन तैयार करना होता है ताकि अदालत का समय बर्बाद न हो. इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया कि 8, 9 और 10 सितंबर को होने वाली सुनवाई को अलग-अलग श्रेणियों (Categories) में बाँटकर सुना जाएगा. जैसे आरक्षण से जुड़े मुद्दे, BEd बनाम BTC योग्यता का मुद्दा, और पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के संरक्षण का मुद्दा. इससे सभी जटिल पहलुओं को अलग-अलग और स्पष्ट तरीके से समझा जा सकेगा.
इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के उतार-चढ़ाव को समझने के लिए इसके पूरे घटनाक्रम (Timeline) को चरणबद्ध तरीके से देखना आवश्यक है:
6 दिसंबर 2018 (भर्ती का आगाज): उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक छात्रों के पदों के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी किया.
6 जनवरी 2019 (लिखित परीक्षा): राज्य भर में लाखों छात्रों ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा (ATRE) में भाग लिया.
2019 - 2020 (परिणाम और विवाद): परीक्षा के कट-ऑफ अंकों को लेकर पहले हाईकोर्ट में लड़ाई चली, फिर 2020 में संशोधित परिणाम घोषित किए गए.
साल 2020 (हजारों को मिली नौकरी): मई-जून और उसके बाद के महीनों में काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी कर 60,000 से अधिक अभ्यर्थियों को विभिन्न जिलों में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए.
2020 - 2021 (आरक्षण का बड़ा विवाद): आरक्षित वर्ग के छात्रों ने आरक्षण नियमावली 1994 के उल्लंघन और लगभग 19,000 सीटों पर विसंगति का आरोप लगाकर लखनऊ में लंबा आंदोलन शुरू किया और मामला हाईकोर्ट पहुँचा.
मार्च 2023 (हाईकोर्ट का पुनर्मिलान का आदेश): इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 69000 भर्ती की चयन सूची को रद्द करते हुए राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर नियमों के तहत पूरी लिस्ट का पुनर्मिलान करने का निर्देश दिया.
2023 - 2024 (सुप्रीम कोर्ट में चुनौती): हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विभिन्न पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश और नई सूची बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी.
11 अगस्त 2023 (देवेश शर्मा जजमेंट): सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद के लिए BEd की पात्रता को अमान्य ठहराया, जिससे इस केस में BEd बनाम BTC की नई बहस छिड़ गई.
साल 2026 (अंतिम सुनवाई की तारीखें): अगस्त 2026 में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को टालने से इनकार किया और 8, 9 और 10 सितंबर 2026 को लगातार तीन दिन अंतिम सुनवाई करने का निर्णय सुनाया.
69000 शिक्षक भर्ती का यह महा-मुकदमा वर्तमान में मुख्य रूप से तीन अत्यधिक संवेदनशील और कानूनी रूप से जटिल बिंदुओं पर आकर अटक गया है.
आरक्षण नियमावली की सही व्याख्या: क्या 1994 के आरक्षण नियमों के तहत ओवरलैपिंग के सिद्धांतों को लागू करके नई चयन सूची बनाई जाएगी? यदि हां, तो कट-ऑफ में कितना बड़ा बदलाव आएगा?
BEd अभ्यर्थियों का भविष्य: क्या 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 2018 की इस पुरानी भर्ती पर लागू करके BEd डिग्रीधारियों को बाहर किया जाएगा, या उन्हें पुरानी अधिसूचना के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा?
चयनित बनाम अचयनित का संतुलन: यदि नई मेरिट लिस्ट बनती है, तो उसमें जगह पाने वाले नए अभ्यर्थियों को नियुक्ति कैसे दी जाएगी और जो पहले से नियुक्त हैं, उनके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी?
इन तीनों सवालों के जवाब एक-दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और किसी भी एक दिशा में लिया गया फैसला हजारों परिवारों के भविष्य को सीधे प्रभावित करेगा.
इस पूरे मामले का सबसे दुखद और संवेदनशील पहलू यह है कि साल 2020 से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हजारों शिक्षकों की तलवार भी इस फैसले से लटकी हुई है. यदि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण नियमों के पुनर्मिलान के आधार पर नई चयन सूची जारी करने का अंतिम आदेश देता है, तो निश्चित रूप से पूरी मेरिट री-रैंक होगी.
ऐसी स्थिति में यदि कोई पूर्व में चयनित शिक्षक नई संशोधित मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाता है, तो राज्य सरकार और अदालत के सामने यह धर्मसंकट खड़ा होगा कि क्या वर्षों से कार्यरत शिक्षक को बर्खास्त किया जाए या उसे अतिरिक्त पदों (Supernumerary Posts) का सृजन करके समायोजित किया जाए. यही कारण है कि न्यायशास्त्र की दृष्टि से यह केस बेहद जटिल है, और सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों चाहे वे नए आवेदक हों, BEd/BTC अभ्यर्थी हों या कार्यरत शिक्षक हों संवैधानिक हितों को ध्यान में रखकर ही 8-10 सितंबर की सुनवाई के बाद अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा.