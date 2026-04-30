UP में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने मौका... 107 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; देखें कितनी होगी सैलरी?

UP Assistant Professor B.Ed Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर (B.Ed) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए सहायता प्राप्त गैर-सरकारी डिग्री कॉलेजों में कुल 107 पद भरे जाएंगे. जो उम्मीदवार शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं. उनके लिए ये एक अच्छा मौका है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 27 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. फीस जमा करने की अंतिम तारीख भी 27 मई ही रखी गई है. अगर आवेदन में कोई गलती हो जाती है. तो उसे 30 मई 2026 तक सुधारने का मौका मिलेगा. वहीं लिखित परीक्षा का आयोजन 28 जुलाई 2026 को किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी गई है. ताकि आखिरी समय में किसी तरह की परेशानी न हो.

सैलरी कितनी मिलेगी?

पदों की बात करें तो कुल 107 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी. इनमें 80 पद सह-शिक्षा महाविद्यालयों के लिए हैं. जबकि 27 पद महिला महाविद्यालयों के लिए निर्धारित किए गए हैं. कुछ पद दिव्यांगजन और स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए भी आरक्षित हैं. चयनित उम्मीदवारों को अच्छा वेतन मिलेगा. वेतनमान 15,600 रुपये से 39,100 रुपये तक होगा. इसके साथ 6,000 रुपये का ग्रेड पे भी दिया जाएगा.

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कौन-सी योग्यता है जरूरी?

योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए. साथ ही M.Ed में भी 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. इसके अलावा NET, SLET या SET परीक्षा पास होना अनिवार्य है. हालांकि पीएचडी करने वाले उम्मीदवारों को नेट से छूट मिल सकती है. आयु सीमा अधिकतम 62 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार छूट मिलेगी.

कैसे होगा चयन?

चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी. पहले लिखित परीक्षा होगी. इसके बाद सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. फिर अपनी जानकारी भरनी होगी. फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे. इसके बाद फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करना होगा. अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर निकालकर रख लें. ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर काम आ सके.

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