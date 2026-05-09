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Hindi Newsशिक्षाUP B.Ed New Rules 2026: बीएड छात्रों के लिए 20 हफ्ते की इंटर्नशिप अनिवार्य; पहले और दूसरे साल के लिए जारी हुआ नया शेड्यूल

UP B.Ed New Rules 2026: बीएड छात्रों के लिए 20 हफ्ते की इंटर्नशिप अनिवार्य; पहले और दूसरे साल के लिए जारी हुआ नया शेड्यूल

UP B.Ed New Rules 2026: उत्तर प्रदेश में अब बीएड छात्रों के लिए 20 हफ्ते की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गई है, जिसमें दूसरे वर्ष में 16 सप्ताह सरकारी माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाना होगा. उच्च शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को स्कूल आवंटन की जिम्मेदारी सौंपी है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 09, 2026, 10:03 AM IST
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UP B.Ed New Rules 2026: बीएड छात्रों के लिए 20 हफ्ते की इंटर्नशिप अनिवार्य; पहले और दूसरे साल के लिए जारी हुआ नया शेड्यूल

UP B.Ed New Rules 2026: बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड कोर्स को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव किया गया है. अब दो साल के बीएड पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 20 हफ्ते की इंटर्नशिप जरूरी होगी. नए नियम के अनुसार पहले वर्ष में 4 सप्ताह और दूसरे वर्ष में 16 सप्ताह की इंटर्नशिप करनी होगी. इस दौरान बीएड छात्र स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे और शिक्षण का अनुभव हासिल करेंगे. उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेज दिए हैं. साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है.

सरकार ने साफ किया है कि बीएड छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी माध्यमिक स्कूलों में इंटर्नशिप दी जाएगी. अगर किसी बीएड कॉलेज के आसपास सरकारी स्कूल उपलब्ध नहीं होगा, तभी छात्रों को निजी स्कूलों में भेजा जाएगा. इससे प्रशिक्षुओं को बेहतर माहौल में पढ़ाने का मौका मिलेगा. साथ ही सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को भी मदद मिलेगी. अब इंटर्नशिप के लिए छात्रों को स्कूल ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी. पहले कई छात्रों को स्कूलों के चक्कर लगाने पड़ते थे और समय पर इंटर्नशिप पूरी नहीं हो पाती थी.

 इंटर्नशिप की प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी 

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जिलों को इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदारी भी दी गई है. हर जिले के बीएड कॉलेज अपने छात्रों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजेंगे. इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक छात्रों को अलग-अलग स्कूल आवंटित करेंगे. बीएड के छात्रों को माध्यमिक स्कूलों में ही भेजा जाएगा. विभाग का मानना है कि इससे इंटर्नशिप की प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी. छात्रों को सही समय पर स्कूल मिल जाएंगे और उन्हें अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी.

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नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश

सरकार का कहना है कि जिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहां बीएड छात्र पढ़ाई कराने में मदद करेंगे. इससे स्कूलों को भी राहत मिलेगी और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी. बीएड के छात्र अपने विषय के अनुसार बच्चों को पढ़ाएंगे. इससे उन्हें पढ़ाने का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा. वहीं स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी फायदा होगा. उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने सभी अधिकारियों को इन नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने शिक्षक शिक्षा संस्थानों को लेकर भी बड़े बदलाव की तैयारी की है. अब सिर्फ बीएड कोर्स चलाने वाले कॉलेजों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा. यानी इन कॉलेजों में केवल बीएड ही नहीं, बल्कि दूसरे विषयों की पढ़ाई भी शुरू होगी. 

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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