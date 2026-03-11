Advertisement
यूपी बोर्ड परीक्षा 12 मार्च को खत्म, अब शुरू होगी कॉपियों की चेकिंग, डेढ़ लाख शिक्षक करेंगे मूल्यांकन

यूपी बोर्ड परीक्षा 12 मार्च को खत्म, अब शुरू होगी कॉपियों की चेकिंग, डेढ़ लाख शिक्षक करेंगे मूल्यांकन

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 मार्च को खत्म हो जाएंगी. इसके बाद कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसके लिए पूरे प्रदेश में 250 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं और करीब 1 लाख 52 हजार परीक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Mar 11, 2026, 12:01 PM IST
यूपी बोर्ड परीक्षा 12 मार्च को खत्म, अब शुरू होगी कॉपियों की चेकिंग, डेढ़ लाख शिक्षक करेंगे मूल्यांकन

उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं अब अपने अंतिम चरण में हैं. परीक्षा खत्म होते ही बोर्ड कॉपियों की जांच शुरू करने की तैयारी कर रहा है. इस बार कॉपियों का मूल्यांकन सख्त निगरानी में किया जाएगा. इसके लिए हर केंद्र पर वॉइस रिकॉर्डर वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और कई नियम भी लागू किए गए हैं.

12 मार्च को खत्म होगी यूपी बोर्ड परीक्षा
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस बार 18 फरवरी से शुरू हुई थीं. यह परीक्षाएं 12 मार्च को खत्म हो जाएंगी. इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में 10वीं और 12वीं मिलाकर 53 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. हालांकि परीक्षा शुरू होने के बाद करीब 9 लाख छात्र परीक्षा छोड़ चुके हैं.

कॉपियों की जांच के लिए बनाए गए 250 केंद्र
परीक्षा खत्म होते ही बोर्ड कॉपियों की जांच का काम शुरू करेगा. इसके लिए पूरे प्रदेश में कुल 250 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर लगभग 1 लाख 52 हजार परीक्षकों को कॉपियों की जांच की जिम्मेदारी दी गई है. बोर्ड का कहना है कि मूल्यांकन का काम पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ किया जाएगा.

सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर से होगी निगरानी
कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इन कैमरों में वॉइस रिकॉर्डर भी होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकेगी. बोर्ड का उद्देश्य है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी न हो और छात्रों को सही परिणाम मिल सके.

एक दिन में तय संख्या में ही जांच सकेंगे कॉपियां
बोर्ड ने कॉपियों की जांच के लिए भी कुछ नियम तय किए हैं. हाईस्कूल यानी 10वीं की परीक्षा में एक परीक्षक एक दिन में अधिकतम 50 कॉपियां ही जांच सकेगा. वहीं इंटरमीडिएट यानी 12वीं की परीक्षा में एक दिन में 45 कॉपियां जांचने की सीमा तय की गई है.

मूल्यांकन केंद्र पर मोबाइल ले जाना मना
बोर्ड ने मूल्यांकन केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाने पर भी रोक लगा दी है. परीक्षकों को केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा मूल्यांकन से जुड़ी गोपनीय जानकारी को किसी से भी साझा करने की इजाजत नहीं होगी.

कॉपियों में पैसे मिलने पर सख्त कार्रवाई
बोर्ड ने कॉपियों के अंदर पैसे मिलने के मामले को गंभीरता से लिया है. अगर किसी कॉपी में पैसे मिलते हैं तो उस कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा. साथ ही जिस केंद्र की कॉपियों में पैसे पाए जाएंगे, वहां के संबंधित परीक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

मूल्यांकन से पहले दिया जाएगा प्रशिक्षण
मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले परीक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा. इस दौरान उन्हें कॉपियों की जांच से जुड़े नियम और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी. बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि इस बार परीक्षकों की नियुक्ति ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए की गई है. इसमें अच्छे प्रदर्शन वाले स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई है ताकि रिजल्ट बेहतर और निष्पक्ष तरीके से तैयार किया जा सके.

नकल रोकने के लिए किए गए सख्त इंतजाम
इस बार परीक्षा को नकल से मुक्त बनाने के लिए सरकार ने कड़े इंतजाम किए थे. Yogi Adityanath सरकार के निर्देश के बाद परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बढ़ाई गई थी. बोर्ड की सख्ती के कारण नकल माफिया भी इस बार परीक्षा से दूर रहे. यही वजह रही कि प्रदेश में कहीं भी सामूहिक नकल की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई.

बता दें, परीक्षा के दौरान संवेदनशील केंद्रों पर एसटीएफ और एलआईयू की टीमें भी लगातार निगरानी करती रहीं. अब परीक्षा खत्म होने के बाद बोर्ड पूरी सख्ती के साथ कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करेगा, ताकि छात्रों को समय पर और सही परिणाम मिल सके.

