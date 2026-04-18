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UP Board Result: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट में 16 हाई-टेक सिक्योरिटी फीचर्स, अब कोई नहीं बना सकेगा फर्जी रिजल्ट!

UP Board Class 10th and 12th Result: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की मार्कशीट को नई हाई-टेक सिक्योरिटी फीचर्स के साथ जारी किया जाएगा. ऐसे में फर्जी रिजल्ट और मार्कशीट बनाने पर रोक लग सकेगी. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 18, 2026, 01:54 PM IST
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UP Board 10th 12th Marksheet new security features
UP Board 10th 12th Marksheet new security features

UP Board Class 10th and 12th Result: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं देने के बाद स्टूडेंट्स को अब रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार है. एक-एक पल उनके लिए सिर्फ ये सोचने में गुजर रहा है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट कब तक आएगा और उनके अंक कैसे रहेंगे? 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजों की उम्मीद जल्द की जा रही है. कॉपियों की चेकिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. रिजल्ट जारी करने की अंतिम प्रक्रिया चल रही है. उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित किए जाएंगे. रिजल्ट की घोषणा से पहले ही यूपी बोर्ड ने नई मार्कशीट जारी करने का ऐलान किया था. दावे के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट करीब 16 हाई-टेक सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आएगी.

फर्जी मार्कशीट और रिजल्ट बनाने पर रोक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) की ओर से 10वीं और 12वीं की नई मार्कशीट तैयार करने की वजह स्टूडेंट्स की मार्कशीट को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए है. इसमें कई हाई-टेक सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए हैं जिससे फर्जी मार्कशीट या रिजल्ट बनाना फर्जीवाड़ों के लिए मुमकिन न हो सके. मार्कशीट में आधुनिक सुरक्षा तकनीक इस्तेमाल की गई है. दावा है कि यूपी बोर्ड की मार्कशीट को कोई फाड़ नहीं सकता है और ना ही वो पानी में भिगोकर गल सकती है. कुल मिलाकर नई मार्कशीट नए फीचर्स के कारण सालों तक खराब नहीं हो सकेगी.

UP Board Result 2026: 10वीं-12वीं की मार्कशीट कैसी होगी?

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में ऐसा कागज इस्तेमाल किया जाएगा जो फटेगा नहीं और ना ही पानी में गलेगा. इस मार्कशीट पर एक मोनोग्राम होने के कारण धूप की रोशनी पड़ने पर लाल रंग नजर आएगा. जबकि, छाव में इसका रंग बदल जाएगा. A4 साइज की ये मार्कशीट फ्लोरोसेंट LOGO और नंबरिंग के साथ होगी. मार्कशीट पर स्टूडेंट का नाम, अंक लिखे होंगे. छात्र के माता-पिता का नाम हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा होगा.

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यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की नई मार्कशीट में मिलने वाले कुछ फीचर्स

  • UV इंक

  • वॉटरमार्क पेपर

  • पर-प्रूफ डिजाइन

  • माइक्रो-टेक्स्ट प्रिंटिंग

  • QR कोड वेरिफिकेशन

  • होलोग्राम स्टीकर या सील

  • ऑनलाइन वेरिफिकेशन लिंक

  • यूनिक रोल नंबर और सीरियल नंबर

  • प्रिंसिपल या बोर्ड का डिजिटल सिग्नेचर

कुल मिलाकर कहें तो यूपी बोर्ड चाहती है कि  UPMSP की मार्कशीट पहले से अधिक सुरक्षित और डिजिटल बनाई जाए. ऐसे में फर्जी मार्कशीट और रिजल्ट पर रोक लगाई जा सकेगी. कॉलेज और नौकरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी के साथ आसान हो सकेगी.

ये भी पढ़ें- UP Board 10th Result 2026: कब तक आएगा यूपी बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट? स्टूडेंट्स फटाफट जान लें 10वीं की मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका

 

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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