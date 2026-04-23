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Hindi Newsशिक्षायूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट में होंगे 16 हाई-टेक फीचर्स, क्या रिजल्ट की घोषणा के साथ ही मिलेगा ये स्कोरकार्ड?

यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट में होंगे 16 हाई-टेक फीचर्स, क्या रिजल्ट की घोषणा के साथ ही मिलेगा ये स्कोरकार्ड?

UP board original marksheet distribution date: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट रिजल्ट के लगभग 10 से 15 दिनों के भीतर स्कूलों में पहुंच जाएगी, जिसे छात्र अपने एडमिट कार्ड दिखाकर ले कर सकेंगे. एडमिशन और अन्य सरकारी कामों के लिए ये स्थायी मार्कशीट अनिवार्य है, इसलिए छात्रों को अपने संबंधित स्कूलों के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 11:08 AM IST
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यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट में होंगे 16 हाई-टेक फीचर्स, क्या रिजल्ट की घोषणा के साथ ही मिलेगा ये स्कोरकार्ड?

UP board original marksheet distribution date: यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों के मन में एक बड़ा सवाल रहता है. असली यानी ओरिजिनल मार्कशीट कब मिलेगी. रिजल्ट वाले दिन जो मार्कशीट ऑनलाइन मिलती है, जो अस्थायी होती है. इसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन आगे के कामों के लिए स्कूल से मिलने वाली ओरिजिनल मार्कशीट जरूरी होती है.

आमतौर पर रिजल्ट जारी होने के करीब 10 से 15 दिन के भीतर ओरिजिनल मार्कशीट स्कूलों में पहुंच जाती है. बोर्ड की ओर से सभी स्कूलों को मार्कशीट भेजी जाती है. इसके बाद स्कूल अपने छात्रों को बांट देते हैं. हालांकि कभी-कभी किसी कारण से इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है. इसलिए छात्रों को अपने स्कूल से संपर्क में रहना चाहिए.

मार्कशीट के स्कूल पहुंचते ही मिलेगी सूचना

जब मार्कशीट स्कूल पहुंचती है, तो छात्रों को सूचना दी जाती है. कई स्कूल नोटिस बोर्ड पर जानकारी लगाते हैं. कुछ स्कूल मैसेज या कॉल के जरिए भी बताते हैं. छात्रों को स्कूल जाकर अपनी मार्कशीट लेनी होती है. इसके लिए पहचान पत्र या एडमिट कार्ड साथ ले जाना जरूरी होता है. ताकि सही छात्र को ही दस्तावेज दिया जा सके.

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ओरिजिनल मार्कशीट है बहुत जरूरी

ओरिजिनल मार्कशीट बहुत जरूरी दस्तावेज होती है. इसका इस्तेमाल आगे कॉलेज में एडमिशन, स्कॉलरशिप और कई सरकारी प्रक्रियाओं में होता है. इसलिए इसे संभालकर रखना चाहिए. अगर मार्कशीट में कोई गलती दिखे, तो तुरंत स्कूल या बोर्ड को जानकारी दें. समय रहते सुधार कराना जरूरी होता है.
 

16 हाई-टेक सिक्योरिटी फीचर्स 

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की नई मार्कशीट अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और स्मार्ट होने जा रही है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने फर्जीवाड़े और नकली दस्तावेजों पर लगाम लगाने के लिए इसमें 16 हाई-टेक सिक्योरिटी फीचर्स शामिल किए हैं. इस बार मार्कशीट में UV इंक, क्यूआर कोड, फ्लोरोसेंट लोगो और माइक्रो-टेक्स्ट प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. डिजिटल सिग्नेचर और ऑनलाइन वेरिफिकेशन लिंक की सुविधा से अब कॉलेज एडमिशन और नौकरी के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बेहद आसान, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी.

मार्कशीट की सबसे बड़ी खासियत इसकी मजबूती है. दावा किया जा रहा है कि इसे न तो फाड़ा जा सकता है और न ही यह पानी में भीगने पर गलेगी. A4 साइज की यह मार्कशीट एक खास प्रकार के कागज पर तैयार की गई है, जो सालों-साल सुरक्षित रहेगी. इसमें एक अनोखा मोनोग्राम भी दिया गया है, जो धूप की रोशनी पड़ने पर लाल रंग का दिखाई देगा और छांव में अपना रंग बदल लेगा. इस जादुई फीचर और सुरक्षा चक्र के कारण अब मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ करना या फर्जी रिजल्ट बनाना नामुमकिन होगा.

डिजाइन के मामले में भी यह मार्कशीट काफी एडवांस है, जिसमें छात्र का विवरण और माता-पिता का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्पष्ट रूप से अंकित होगा. वॉटरमार्क पेपर और होलोग्राम स्टीकर के साथ आने वाली यह मार्कशीट न केवल छात्र की शैक्षणिक उपलब्धि का प्रमाण होगी, बल्कि बोर्ड की डिजिटल क्रांति का प्रतीक भी बनेगी. 

छात्रों को यह भी समझना चाहिए कि ऑनलाइन मार्कशीट और डिजिलॉकर पर मिलने वाली कॉपी भी काम की होती है. लेकिन फाइनल और स्थायी रिकॉर्ड के लिए स्कूल से मिलने वाली मार्कशीट ही मान्य होती है. इसलिए रिजल्ट के बाद थोड़े दिन इंतजार करें. यूपी बोर्ड की ओर से प्रक्रिया पूरी होते ही मार्कशीट स्कूल में उपलब्ध करा दी जाती है.

 

ये भी पढ़ें- UP Board Result: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट में 16 हाई-टेक सिक्योरिटी फीचर्स, अब कोई नहीं बना सकेगा फर्जी रिजल्ट!

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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