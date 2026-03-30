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UP Board Result 2026: वाराणसी में एक दिन में 95 हजार कॉपियां चेक! यूपी बोर्ड मूल्यांकन की बुलेट रफ्तार; जानें कब आएगा रिजल्ट

UP Board 10th 12th result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अप्रैल 2026 के आखिरी सप्ताह में आने की संभावना है, क्योंकि कॉपियों के मूल्यांकन का काम 1 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा. पारदर्शिता के लिए बोर्ड ने इस बार पहली बार ऑनलाइन ऑडिटर्स नियुक्त किए हैं जो 15% कॉपियों की रैंडम जांच करेंगे.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 11:13 AM IST
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UP Board Result 2026: वाराणसी में एक दिन में 95 हजार कॉपियां चेक! यूपी बोर्ड मूल्यांकन की बुलेट रफ्तार; जानें कब आएगा रिजल्ट

UP Board 10th 12th result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल लाखों छात्र-छात्राओं के लिए रिजल्ट का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. साल 2026 का  रिजल्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह में घोषित होने की संभावना है. पिछले साल बोर्ड ने 25 अप्रैल को रिजल्ट जारी किया था. इस बार भी विभाग उसी समय सीमा या उससे पहले परिणाम देने की तैयारी में है.

मूल्यांकन का काम तेजी से चल रहा है. यूपी बोर्ड की सचिव भगवती सिंह के निर्देशों के बाद, प्रदेश भर में कॉपियों की जांच का काम बहुत तेजी से चल रहा है. 254 मूल्यांकन केंद्रों पर लगभग 1.31 लाख परीक्षक दिन-रात कॉपियों की जांच कर रहे हैं. हाईस्कूल की करीब 71% और इंटरमीडिएट की लगभग 82% कॉपियां शनिवार तक जांची जा चुकी हैं. वाराणसी जैसे प्रमुख केंद्रों पर अकेले एक दिन में 95 हजार से ज्यादा कॉपियां चेक की गई हैं.

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था की शुरुआत

इस बार बोर्ड ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है. पहली बार ऑनलाइन ऑडिटर्स की नियुक्ति की गई है. ये ऑडिटर्स रैंडम तरीके से 15% उत्तरपुस्तिकाओं की दोबारा जांच करेंगे. इसका उद्देश्य है कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो और मूल्यांकन पूरी तरह सही हो. डिजिटल निगरानी से मानवीय गलतियों को कम से कम किया जा सकेगा.

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परीक्षाओं का सफर इस साल 18 फरवरी से शुरू हुआ और 12 मार्च तक चला. परीक्षा खत्म होते ही मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. अधिकारियों के मुताबिक, 1 अप्रैल तक कॉपियों की मुख्य जांच पूरी हो जाएगी. इसके बाद डेटा फीडिंग और मेरिट लिस्ट तैयार करने का काम शुरू होगा. छात्रों को रिजल्ट घोषित होने पर आसानी से अपना मार्कशीट और ग्रेड देख पाने का मौका मिलेगा.

रिजल्ट चेक करने का तरीका

रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in, upresults.nic.in, results.upmsp.edu.in के अलावा लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट का भी उपयोग कर सकते हैं. रिजल्ट घोषित होते ही रोल नंबर डालकर मार्कशीट डाउनलोड की जा सकेगी. इसके अलावा डिजिलॉकर और एसएमएस के जरिए भी छात्र अपना परिणाम देख पाएंगे. इस बार रिजल्ट जल्दी और आसान तरीके से उपलब्ध होगा, ताकि छात्रों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

ये भी पढ़ें- BSEB 10th Board Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कब होगा @biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित?

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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