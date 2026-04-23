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Hindi Newsशिक्षाUP Board Result 2026: ठीक 4 बजे एक्टिव होगा यूपी बोर्ड रिजल्ट का लिंक, बिना इंटरनेट एक SMS से देखें अपनी मार्कशीट; जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

UP Board Result 2026: ठीक 4 बजे एक्टिव होगा यूपी बोर्ड रिजल्ट का लिंक, बिना इंटरनेट एक SMS से देखें अपनी मार्कशीट; जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे आज 23 अप्रैल को शाम 4 बजे आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किए जाएंगे, जिसका इंतजार 52 लाख से ज्यादा छात्र कर रहे हैं. छात्र अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ SMS, डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए भी आसानी से देख सकेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 07:26 AM IST
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UP Board Result 2026: ठीक 4 बजे एक्टिव होगा यूपी बोर्ड रिजल्ट का लिंक, बिना इंटरनेट एक SMS से देखें अपनी मार्कशीट; जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड आज 23 अप्रैल को 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी करने जा रहा है. बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया है कि नतीजे आज शाम 4 बजे घोषित किए जाएंगे. इसके लिए प्रयागराज स्थित बोर्ड कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा, उसी समय ऑनलाइन लिंक भी एक्टिव कर दिया जाएगा. छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे.

इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा में करीब 52 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे. इनमें 10वीं के लगभग 27.61 लाख और 12वीं के करीब 25.76 लाख छात्र हैं. परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. इसके बाद 18 मार्च से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हुआ. हालांकि छुट्टियों की वजह से मूल्यांकन का काम तय समय से थोड़ा प्रभावित हुआ था. इसके बावजूद अब रिजल्ट पूरी तरह से तैयार है.

कैसे देखें रिजल्ट?

छात्र कई तरीकों से अपना रिजल्ट देख सकते हैं. सबसे पहले upmsp.edu.in या upresults.nic.in वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरनी होगी. इसके अलावा छात्र डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए भी अपना डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे SMS के जरिए भी रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए 10वीं के लिए UP10 और 12वीं के लिए UP12 लिखकर 56263 पर भेजना होगा.

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रिजल्ट को रखें सुरक्षित

रिजल्ट चेक करते समय कुछ जरूरी जानकारी भी ध्यान से देखनी चाहिए. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, और कुल अंक शामिल होते हैं. इसके साथ ही पास या फेल की स्थिति भी दी जाती है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रिजल्ट डाउनलोड करके सुरक्षित रखें. आगे एडमिशन या अन्य कामों में इसकी जरूरत पड़ेगी.

इस बार परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य भर में 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. इनमें सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल शामिल थे. कई जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया था. सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट और अधिकारी तैनात किए गए थे. यूपी बोर्ड का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी की गई है. अब छात्रों को बस शाम 4 बजे का इंतजार है.

 

ये भी पढ़ें- UP Board Result: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट में 16 हाई-टेक सिक्योरिटी फीचर्स, अब कोई नहीं बना सकेगा फर्जी रिजल्ट!

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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