UP Board Result 2026: इंतजार खत्म! यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट कल, DigiLocker समेत यहां देख सकेंगे परिणाम

UP Board Result 2026 Date and Time: उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणामों का इंतजार अब बस कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा. यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट कल (23 अप्रैल) को घोषित होने वाला है.
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UP Board Result 2026 Date and Time OUT: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा के रिजल्ट घोषित करने की तारीख और समय दोनों की घोषणा कर दी है. लंबे समय से स्टूडेंट्स जिसका इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की घड़ी जल्द खत्म होने वाली है. यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की घोषणा कल यानी 23 अप्रैल, गुरुवार को होने वाली है. इस साल जिन भी छात्रों ने यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दी है वो रिजल्ट की घोषणा होने के बाद डिजीलॉकर समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. UPMSP ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट के माध्यम से जानकारी दी है कि कब तक यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा?
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के एक्स अकाउंट से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट रिजल्ट की तारीख और समय का ऐलान कर दिया गया है. 23 अप्रैल 2026 को कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. ऑनलाइन तरीके को अपनाकर स्टूडेंट्स अपना परिणाम देख सकते हैं. यूपी बोर्ड रिजल्ट देखने के अलावा मार्कशीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं.
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— Madhyamik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh (@upboardpryj) April 22, 2026
upmsp.edu.in
upresults.nic.in
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