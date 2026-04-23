UP Board Toppers Prize Money: यूपी बोर्ड रिजल्ट के साथ बरसेगा पैसा! टॉपर्स के नाम से जानी जाएगी घर तक जाने वाली सड़क; जानें क्या है खास तैयारी?

UP Board Toppers Prize Money: यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ा दिन आ गया है. 10वीं और 12वीं के नतीजे 23 अप्रैल को शाम 4 बजे जारी किए जाएंगे. इस बार करीब 55 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट के साथ ही सबकी नजर टॉपर्स की लिस्ट पर भी रहेगी. हर साल की तरह इस बार भी मेरिट में आने वाले छात्रों को खास सम्मान और इनाम दिया जाएगा.

राज्य स्तर पर टॉप करने वाले छात्रों को सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है. पिछले वर्षों के आधार पर देखा जाए तो टॉप 10 में जगह बनाने वाले मेधावियों को एक लाख रुपये तक की प्राइज मनी दी जाती है. इसके साथ ही उन्हें एक लैपटॉप या टैबलेट भी दिया जाता है. ये कदम पढ़ाई में डिजिटल साधनों को बढ़ावा देने के लिए उठाया जाता है. इसके अलावा सम्मान समारोह में मेडल और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद होंगे शामिल

इस सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होते हैं. वो लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को सम्मानित करते हैं. इससे छात्रों का हौसला बढ़ता है. साथ ही दूसरे विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. ये कार्यक्रम हर साल मेधावी छात्र सम्मान समारोह के रूप में आयोजित किया जाता है.

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जिला स्तर पर भी मिलता है सम्मान

सिर्फ राज्य स्तर ही नहीं, जिला स्तर पर भी टॉप करने वाले छात्रों को सम्मान मिलता है. हर जिले के टॉपर को 21 हजार रुपये की प्राइज मनी दी जाती है. इसके साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र और मेडल भी दिया जाता है. यह सम्मान जिला प्रशासन की ओर से दिया जाता है. इसका मकसद छात्रों के मेहनत को पहचान देना और उनका उत्साह बढ़ाना होता है.

कैसे देख सकते हैं रिजल्ट?

यूपी सरकार की एक खास पहल गौरव पथ भी काफी चर्चा में रहती है. इसके तहत राज्य टॉपर के घर तक जाने वाली सड़क का नाम उसी छात्र के नाम पर रखा जाता है. ये उस छात्र और उसके परिवार के लिए गर्व की बात होती है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर अपना परिणाम देख सकेंगे. बोर्ड की ओर से टॉपर्स का वेरिफिकेशन पहले ही किया जा चुका है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे.

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