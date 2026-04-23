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Hindi Newsशिक्षाUP Board Toppers Prize Money: यूपी बोर्ड रिजल्ट के साथ बरसेगा पैसा! टॉपर्स के नाम से जानी जाएगी घर तक जाने वाली सड़क; जानें क्या है खास तैयारी?

UP Board Toppers Prize Money: यूपी बोर्ड रिजल्ट के साथ बरसेगा पैसा! टॉपर्स के नाम से जानी जाएगी घर तक जाने वाली सड़क; जानें क्या है खास तैयारी?

UP Board Toppers Prize Money: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे आज शाम 4 बजे घोषित किए जाएंगे, जिसमें राज्य स्तर के टॉपर्स को 1 लाख रुपये और लैपटॉप देकर सम्मानित किया जाएगा. योगी सरकार की गौरव पथ पहल के तहत टॉपर्स के घर तक जाने वाली सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा, जिससे छात्रों में भारी उत्साह है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:52 AM IST
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UP Board Toppers Prize Money: यूपी बोर्ड रिजल्ट के साथ बरसेगा पैसा! टॉपर्स के नाम से जानी जाएगी घर तक जाने वाली सड़क; जानें क्या है खास तैयारी?

UP Board Toppers Prize Money: यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ा दिन आ गया है. 10वीं और 12वीं के नतीजे 23 अप्रैल को शाम 4 बजे जारी किए जाएंगे. इस बार करीब 55 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट के साथ ही सबकी नजर टॉपर्स की लिस्ट पर भी रहेगी. हर साल की तरह इस बार भी मेरिट में आने वाले छात्रों को खास सम्मान और इनाम दिया जाएगा.

राज्य स्तर पर टॉप करने वाले छात्रों को सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है. पिछले वर्षों के आधार पर देखा जाए तो टॉप 10 में जगह बनाने वाले मेधावियों को एक लाख रुपये तक की प्राइज मनी दी जाती है. इसके साथ ही उन्हें एक लैपटॉप या टैबलेट भी दिया जाता है. ये कदम पढ़ाई में डिजिटल साधनों को बढ़ावा देने के लिए उठाया जाता है. इसके अलावा सम्मान समारोह में मेडल और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद होंगे शामिल

इस सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होते हैं. वो लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को सम्मानित करते हैं. इससे छात्रों का हौसला बढ़ता है. साथ ही दूसरे विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. ये कार्यक्रम हर साल मेधावी छात्र सम्मान समारोह के रूप में आयोजित किया जाता है.

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जिला स्तर पर भी मिलता है सम्मान

सिर्फ राज्य स्तर ही नहीं, जिला स्तर पर भी टॉप करने वाले छात्रों को सम्मान मिलता है. हर जिले के टॉपर को 21 हजार रुपये की प्राइज मनी दी जाती है. इसके साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र और मेडल भी दिया जाता है. यह सम्मान जिला प्रशासन की ओर से दिया जाता है. इसका मकसद छात्रों के मेहनत को पहचान देना और उनका उत्साह बढ़ाना होता है.

कैसे देख सकते हैं रिजल्ट?

यूपी सरकार की एक खास पहल गौरव पथ भी काफी चर्चा में रहती है. इसके तहत राज्य टॉपर के घर तक जाने वाली सड़क का नाम उसी छात्र के नाम पर रखा जाता है. ये उस छात्र और उसके परिवार के लिए गर्व की बात होती है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर अपना परिणाम देख सकेंगे. बोर्ड की ओर से टॉपर्स का वेरिफिकेशन पहले ही किया जा चुका है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे.

ये भी पढ़ें- UP Board Result: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट में 16 हाई-टेक सिक्योरिटी फीचर्स, अब कोई नहीं बना सकेगा फर्जी रिजल्ट!

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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