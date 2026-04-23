UP Board 10th Result 2026: इंतजार खत्म! जारी हुआ UP Board 2026 10वीं का रिजल्ट, यहां सबसे पहले देखें अपना नंबर

उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने साल 2026 की हाई स्कूल (10वीं) की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. छात्र अपना रिजल्ट Zee News के पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं. 10वीं कक्षा में कुल 90.42 फीसदी छात्र हुए छात्र-छात्राएं पास हुईं. सीतापूर के कशीश वर्मा और अंशिका ने ने 97.83% अंको पर टॉप कर पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया. आइए आसान भाषा में जानते हैं इस बार के रिजल्ट, टॉपर्स और पूरी प्रक्रिया से जुड़ी अहम बातें.

कैसे देखें अपना रिजल्ट?

यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर जाएं. वहां 'UP Board Class 10 Result 2026' लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें.

कब जारी हुआ रिजल्ट और कैसा रहा प्रदर्शन?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए. इस बार 10वीं का रिजल्ट काफी शानदार रहा है. कुल 90.42% छात्र पास हुए हैं, जो पिछले सालों की तुलना में बेहतर माना जा रहा है. परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच 8033 केंद्रों पर कराई गई थी. परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन बनाने के लिए खास इंतजाम किए गए थे, जिससे छात्रों का प्रदर्शन बेहतर देखने को मिला.

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इस बार टॉपर्स कौन बने?

इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में कशिश वर्मा (सीतापुर) और अंशिका वर्मा (बाराबंकी) ने 97.83% अंक हासिल कर संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया. वहीं अदिति (बाराबंकी) ने 97.50% अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. टॉपर्स की इस सूची में कई जिलों के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी मेहनत का लोहा मनवाया. इन छात्रों की सफलता ने पूरे प्रदेश में प्रेरणा का माहौल बना दिया है.

टॉपर्स की लिस्ट में और कौन शामिल हैं?

तीसरे स्थान पर अर्पिता (सीतापुर), ऋषभ साहू (झांसी) और परी वर्मा (बाराबंकी) रहे, जिन्होंने 97.33% अंक हासिल किए. कशिश वर्मा बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज, सीतापुर से हैं, जबकि अंशिका वर्मा और अदिति द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज, बाराबंकी से हैं. यह लिस्ट दिखाती है कि छोटे शहरों और जिलों के छात्र भी कड़ी मेहनत से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं.

परीक्षा और मूल्यांकन कैसे हुआ?

इस बार करीब 26.02 लाख छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी थी. परीक्षा के बाद कॉपियों का मूल्यांकन महज 15 दिनों में पूरा कर लिया गया, जो बोर्ड की तेज और मजबूत व्यवस्था को दर्शाता है. यूपी बोर्ड के निदेशक महेंद्र देव और सचिव भगवती सिंह ने छात्रों को बधाई दी और बताया कि परीक्षा को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से कराया गया.