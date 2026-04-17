UP Board 10th Result 2026: कब तक आएगा यूपी बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट? स्टूडेंट्स फटाफट जान लें 10वीं की मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका

UP Board 10th Result 2026 Expected Date: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट कब तक जारी होगा? कैसे और कहां से मैट्रिक परिणाम को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं? आइए इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.
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UP Board 10th Result 2026 Expected Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. उत्तर प्रदेश में अब माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश (UPMSP) बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को 10वीं के परिणाम घोषित होने का इंतजार है. यूपी बोर्ड कब तक कक्षा 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा? इसका जवाब वो सभी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं जिन्होंने यूपी बोर्ड मैट्रिक परीक्षा दी है. इस साल यूपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा का आयोजन 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच हुआ था. 10वीं और 12वीं के 52,30,297 से ज्यादा छात्रों ने यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था जिनमें से करीब 53 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे. इस बार की यूपी बोर्ड परीक्षाएं नकल रोकने के लिए सीसीटीवी की निगरानी में हुई थी. आइए जानते हैं कब तक यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षा का परिणाम जारी करेगा? कहां से और कैसे यूपी बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं?
upmsp.edu.in
results.upmsp.edu.in
DigiLocker ऐप और वेबसाइट
उमंग ऐप
उत्तर प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं का रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो सकता है. सूत्रों की मानें तो परिणाम 2026 में 20 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 के बीच घोषित किए जा सकते हैं. अप्रैल के आखिरी सप्ताह में परिणाम को घोषित करने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट्स- upresults.nic.in या upmsp.edu.in पर 10वीं के परिणाम को चेक करने का लिंक उपलब्ध होगा.
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश (UPMSP) द्वारा यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. यहां पर रिजल्ट को चेक करने और प्रोविजनल मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए लिंक मिलेगा. नीचे की ओर यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट देखने और मार्कशीट को डाउनलोड करने का तरीका बताया गया है जिसे रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपना सकते हैं.
सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या results.upmsp.edu.in पर जाएं.
होमपेज पर ही यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट लिंक शो हो जाएगा.
एक्टिव लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा.
अपना रोल नंबर और अन्य लॉगिन डिटेल दर्ज कर लें.
इसके बाद 10वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगा.
यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट को देखने के अलावा मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे.
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