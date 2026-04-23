UP Board 12th Results 2026 Declared: 97.60% के साथ सीखा वर्मा ने मारी बाजी! इंटरमीडिएट के टॉपर्स ने तोड़ा रिकॉर्ड; देखें पूरी डिटेल

UP Board 12th Results declared: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है. छात्र अब अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर तैयार रखना होगा. रिजल्ट का लिंक upresults.nic.in और results.digilocker.gov.in पर एक्टिव हो चुका है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार डिजिलॉकर का क्यूआर कोड भी जारी किया है. इसकी मदद से छात्र सीधे अपना रिजल्ट देख सकते हैं. रिजल्ट की घोषणा प्रयागराज स्थित बोर्ड कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई है. टॉपर्स के नाम जारी हो चुके हैं.



किसने किया टॉप?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा घोषित इंटरमीडिएट 2026 के नतीजों में छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया है. इस साल की मेरिट लिस्ट में सीखा वर्मा ने 97.60 प्रतिशत अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है. उनके ठीक बाद नंदनी गुप्ता और श्रेया वर्मा ने संयुक्त रूप से 97.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान कब्जाया है. वहीं, सुरभि यादव और पूजा पाल भी कड़े मुकाबले में पीछे नहीं रहीं और दोनों ने ही 97.00 प्रतिशत अंकों के साथ टॉपर्स की सूची में अपनी जगह सुनिश्चित की है.

इस साल 12वीं परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए थे. बोर्ड के अनुसार कुल 24,79,352 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. इनमें 13,03,012 छात्र और 11,76,340 छात्राएं शामिल हैं. अब सभी छात्र अपना रिजल्ट आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा. इसके बाद हाईस्कूल या इंटरमीडिएट रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर रोल नंबर, जिला और परीक्षा वर्ष भरकर सबमिट करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.

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उमंग ऐप पर भी देख सकते हैं रिजल्ट

इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी रिजल्ट देखा जा सकता है. इसके लिए web.umang.gov.in पर जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर रोल नंबर और जन्म तिथि भरनी होगी. इसके बाद आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी. छात्र इसे डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं. यह मार्कशीट आगे काम आएगी जब तक स्कूल से ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिलती है.

इंटरनेट के बिना देखें रिजल्ट

जो छात्र इंटरनेट की सुविधा नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वे एसएमएस के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. 12वीं के लिए UP12 स्पेस रोल नंबर लिखकर 56263 पर भेजना होगा. वहीं 10वीं के लिए UP10 स्पेस रोल नंबर लिखकर इसी नंबर पर भेजना होगा. कुछ ही समय में आपके मोबाइल पर रिजल्ट आ जाएगा. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मार्कशीट का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें ताकि आगे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.