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Hindi Newsशिक्षाUP Board 12th Result 2026: इधर-उधर न करें टाइम वेस्ट! Zee News पर सिर्फ रोल नंबर एंटर करके देखें यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट

UP Board 12th Result 2026: इधर-उधर न करें टाइम वेस्ट! Zee News पर सिर्फ रोल नंबर एंटर करके देखें यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट

UP Board 12th Result 2026 Direct Link: यूपी बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद इधर-उधर टाइम वेस्ट न करें. आप Zee News पर ही रोल नंबर दर्ज करके यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 03:08 PM IST
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UP Board 12th Result 2026
UP Board 12th Result 2026

UPMSP UP Board 12th Result 2026 Direct Link: यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 को लेकर छात्रों के लिए जरूरी दिन आ गया है. आज 23 अप्रैल को इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया जाएगा. आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के लाखों छात्र अपना परिणाम शाम को देख सकेंगे. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी UPMSP ने पहले ही तारीख और समय की घोषणा कर दी थी. रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी होगा. इसके बाद छात्र ऑनलाइन अपना स्कोर चेक कर पाएंगे.

रिजल्ट देखने के लिए सबसे जरूरी चीज आपका रोल नंबर है. बिना रोल नंबर के आप अपना रिजल्ट नहीं देख पाएंगे. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो अपना एडमिट कार्ड पहले से संभालकर रखें. रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक एक्टिव हो जाएगा. इसके बाद छात्र अपने रोल नंबर और सिक्योरिटी कोड की मदद से आसानी से रिजल्ट देख सकते हैं.

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ये भी पढ़ें- UP Board 10th Result 2026: सबसे पहले जी न्यूज पर देखें 10वीं का रिजल्ट, बस रोल नंबर डालें और देखें स्कोरकार्ड

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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