UP Board 12th Result 2026: इधर-उधर न करें टाइम वेस्ट! Zee News पर सिर्फ रोल नंबर एंटर करके देखें यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट

UPMSP UP Board 12th Result 2026 Direct Link: यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 को लेकर छात्रों के लिए जरूरी दिन आ गया है. आज 23 अप्रैल को इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया जाएगा. आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के लाखों छात्र अपना परिणाम शाम को देख सकेंगे. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी UPMSP ने पहले ही तारीख और समय की घोषणा कर दी थी. रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी होगा. इसके बाद छात्र ऑनलाइन अपना स्कोर चेक कर पाएंगे.

रिजल्ट देखने के लिए सबसे जरूरी चीज आपका रोल नंबर है. बिना रोल नंबर के आप अपना रिजल्ट नहीं देख पाएंगे. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो अपना एडमिट कार्ड पहले से संभालकर रखें. रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक एक्टिव हो जाएगा. इसके बाद छात्र अपने रोल नंबर और सिक्योरिटी कोड की मदद से आसानी से रिजल्ट देख सकते हैं.

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