UP Board 12th Result Toppers List: यूपी बोर्ड 12वीं परीक्षा 2026 में शिखा वर्मा ने किया टॉप, स्ट्रीम वाइज देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

UP Board 12th Result Toppers List 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी कर दिया है. बोर्ड के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षाफल 2026 की घोषणा कर दी गई है. यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स- upmsp.edu.in, upresult.nic.in, results.upmsp.edu.in पर रिजल्ट को जारी कर दिया गया है. यूपी बोर्ड 12वीं का कुल पास प्रतिशत 80.38 रहा है. इस साल सीतापुर की शिखा वर्मा ने टॉप किया है. 97.60 अंकों के साथ शिखा वर्मा ने 12वीं में पहला स्थान प्राप्त किया है. किस स्ट्रीम में कौन टॉपर रहा है? आइए यूपी बोर्ड 12वीं के टॉपर की पूरी लिस्ट देखते हैं.

12वीं में साइंस स्ट्रीम की छात्रा टॉपर

यूपी बोर्ड 12वीं परीक्षा में पूरे प्रदेश और साइंस स्ट्रीम में टॉप करने वाली शिखा वर्मा ने 97.60% अंक प्राप्त किए हैं. सीतापुर की शिखा ने ओवरऑल टॉप किया है जो बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज की छात्रा है.

यूपी बोर्ड 12वीं के टॉप 3 स्टूडेंट्स कौन?

टॉपर का नाम जिला प्रतिशत 12वीं में स्ट्रीम रोल नंबर शिखा वर्मा सीतापुर 97.60% साइंस (PCM) 2265838815 नंदिनी गुप्ता बरेली 97.20% साइंस (PCB) 2265665807 श्रेया वर्मा बाराबंकी 97.20% साइंस (PCB) 2265665834 सुरभि यादव बरेली 97% साइंस (PCB) 2266544377 पूजा पाल बाराबंकी 97% साइंस (PCM) 2266544349

यूपी बोर्ड ने 12वीं कक्षा के टॉपर्स की लिस्ट जो आधिकारिक तौर पर जारी की है. उसमें सभी तीनों रैंक से टॉप करने वाली छात्राएं साइंस स्ट्रीम से संबंध रखती हैं जिनमें पहला स्थान प्राप्त करने वाली शिखा वर्मा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा पूजा पाल (PCM) साइंस स्ट्रीम की छात्रा है. जबकि, दूसरे स्थान पर साइंस (PCB) नंदनी गुप्ता और श्रेया वर्मा हैं. एक छात्रा सुरभि यादव है जिन्होंने साइंस (PCB) से तीसरा स्थान प्राप्त किया है. फिलहाल, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के टॉपर्स के नाम सामने नहीं आए हैं.

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