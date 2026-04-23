UP Board 12th Topper Story: 8-10 घंटे पढ़ाई, पिता की छोटी नौकरी… ऐसे टॉपर बनीं बाराबंकी की पूजा पाल!

बाराबंकी की पूजा पाल ने यूपी बोर्ड 12वीं में तीसरी रैंक हासिल कर सफलता की मिसाल पेश की. 8-10 घंटे की पढ़ाई, परिवार का सहयोग और मजबूत इरादों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया. अब उनका सपना बीटेक कर टेक्नोलॉजी में करियर बनाना है.
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यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आते ही पूरे प्रदेश में टॉपर्स की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं बाराबंकी की पूजा पाल. साधारण परिवार से आने वाली इस होनहार बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे प्रदेश में तीसरी रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया. 8-10 घंटे की पढ़ाई, पिता की छोटी नौकरी और सीमित संसाधनों के बावजूद पूजा ने हार नहीं मानी. उनकी कहानी उन लाखों छात्रों के लिए उम्मीद की किरण है, जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन हालात से घबरा जाते हैं. आइए जानते हैं कैसे पूजा ने अपने हौसले और मेहनत के दम पर सफलता की ये ऊंचाई हासिल की.
यूपी बोर्ड 12वीं के नतीजे जारी होते ही बाराबंकी की पूजा पाल का नाम पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया. उन्होंने तीसरी रैंक हासिल कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया. यह सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि पूजा एक साधारण परिवार से आती हैं. उन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति के दम पर यह मुकाम हासिल किया. रिजल्ट के बाद जब उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हर दिन को एक लक्ष्य की तरह लिया और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की.
पूजा पाल ने अपनी पढ़ाई को हमेशा प्राथमिकता दी. वह स्कूल से लौटने के बाद रोज़ाना 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करती थीं. उनका मानना है कि सिर्फ किताब पढ़ना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे समझना और बार-बार दोहराना जरूरी होता है. उन्होंने कभी समय बर्बाद नहीं किया और हर विषय को गहराई से समझने पर ध्यान दिया. यही वजह रही कि उनका कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाईं. उनका यह तरीका आज के छात्रों के लिए एक बड़ा सीख है.
पूजा के पिता एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. पूजा कहती हैं कि उनके पिता का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना. उनकी मां ने भी घर का माहौल पढ़ाई के अनुकूल रखा और हर कदम पर उनका साथ दिया. माता-पिता की मेहनत और सपोर्ट ने पूजा को आगे बढ़ने की हिम्मत दी. आज उनकी सफलता से पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है और बेटी की इस उपलब्धि से बेहद खुश है.
पूजा पाल अब आगे बीटेक (कंप्यूटर साइंस) करने का सपना देख रही हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं. उन्होंने अन्य छात्रों को संदेश दिया कि पढ़ाई के समय को हल्के में न लें, क्योंकि यह मौका बार-बार नहीं मिलता. पूरी मेहनत और फोकस के साथ पढ़ाई करें, सफलता जरूर मिलेगी. पूजा की यह कहानी साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.