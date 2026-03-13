UP Board Marksheet 2026: 16 तरह की सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ होगी 10वीं-12वीं की मार्कशीट, यूपी बोर्ड ने स्कोरकार्ड से जुड़े क्या-क्या किए बदलाव?

UP Board 2026 Marksheet With 16 Security safety: माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं. इस साल प्रदेशभर के 8033 केंद्रों पर यूपी बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं जिनमें 10वीं और 12वीं के लगभग 51 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. बोर्ड परीक्षा संपन्न होने के बाद सभी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं. 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की तारीख के ऐलान से पहले मार्कशीट में होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी सामने आई है. यूपी बोर्ड की ओर से जानकारी दी गई है कि इस बार 16 तरह के सिक्योरिटी फीचर्स के साथ 10वीं-12वीं की मार्कशीट जारी की जाएगी.

कब तक आ सकता है यूपी बोर्ड का रिजल्ट?

यूपी बोर्ड की ओर से 10वीं-12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से 1 अप्रैल 2026 के बीच किया जाएगा. उत्तर प्रदेश के 250 केंद्रों पर आंसर शीट को चेक किया जाएगा. इसके बाद 10वीं-12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा. उम्मीद है कि 15 से 20 अप्रैल 2026 के बीच यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो सकता है. हालांकि, इससे पहले यूपी बोर्ड ने जानकारी दी है कि मार्कशीट 16 तरह के सेफ्टी फीचर के साथ होगा जिसे फाड़ नहीं सकेंगे. 10वीं-12वीं की नॉन-टियर एबल मार्कशीट में कौन से 16 सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे, आइए जानते हैं.

UP Board 10th and 12th Marksheet 2026: न फटेगी, न गलेगी

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा 16 सेफ्टी फीचर्स के साथ मार्कशीट को जारी किया जाएगा. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि कोई चाहकर भी मार्कशीट को न तो फाड़ सकेगा और न ही ये गलेगी. नई मार्कशीट में 16 सिक्योरिटी फीचर के जरिए नकली मार्कशीट बनाने वालों पर रोक लगाई जा सकेगी. यूपी बोर्ड हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) की मार्कशीट और इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को नए बदलावों वाली मार्कशीट दी जाएगी.

UP Board New Marksheet: 10वीं-12वीं के स्कोरकार्ड में क्या-क्या बदलाव होंगे?

10वीं-12वीं की नई मार्कशीट होलोग्राम सुरक्षा के साथ होगी.

इस मार्कशीट में सिक्योरिटी कोडिंग दी जाएगी.

ये मार्कशीट पूरी तरह से ओवरराइटिंग प्रूफ होगी.

यूपी बोर्ड की मार्कशीट नॉन-टियर एबल होगी.

ये मार्कशीट वाटरप्रूफ होगी जिसका मतलब कि पानी गिरने पर भी गलेगी नहीं.

A-4 साइज की मार्कशीट होगी जिसमें 16 सिक्योरिटी फीचर्स होंगे.

नई मार्कशीट थोड़ी लंबी होगी.

मार्कशीट में किसी तरह की छेड़खानी नहीं की जा सकेगी. ये नॉन-डिग्रेडेबल होगी.

इन सबके अलावा यूपी बोर्ड की 10वीं-12वीं की नई मार्कशीट स्पेशल पहचान के साथ होगी. इसमें वाटर मार्क और रेनबो बना होगा जो इसे अलग बनाएगा. मार्कशीट में ऐसे सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे जिनमें से कुछ आसानी से देखे नहीं जा सकेंगे. इन फीचर्स में से कुछ नंगी आंखों से देख सकेंगे तो कुछ को यूवी रेज या लेंस के जरिए के माध्यम से ही देखा जा सकेगा.

