UP Board Improvement Exam 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए खुशखबरी! फिर से परीक्षा देने का मौका, इम्प्रूवमेंट एग्जाम से बढ़ा सकेंगे अंक

UPMSP UP Board 10th and 12th Improvement Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है. यूपी बोर्ड ने एक बड़ी घोषणा की है जिस वजह से स्टूडेंट्स अपने अंकों में सुधार के लिए फिर से परीक्षा दे सकेंगे. किसी सब्जेक्ट में कम अंक आने के कारण स्टूडेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा अंक के लिए आवेदन कर सकेंगे. दरअसल, बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए इम्प्रूवमेंट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसके माध्यम से स्टूडेंट्स अंक में सुधार कर सकेंगे. अगर आप भी यूपी बोर्ड के छात्र हैं और इस साल 10वीं-12वीं का एग्जाम दिया है तो समय आ गया है जब अंक बढ़ाने के लिए आप फिर से परीक्षा दे सकते हैं, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं.

कब से इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2026 का आवेदन शुरू?

वर्तमान में यूपी बोर्ड ने फिर से परीक्षा देकर स्टूडेंट्स के अंक बढ़ाने को लेकर अपील करते हुए शासन को एक प्रस्ताव भेजा है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बोर्ड द्वारा इम्प्रूवमेंट परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाएगा. हालांकि, उम्मीद है कि मई के दूसरे सप्ताह से कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

कहां से और कौन कर सकता है अप्लाई?

कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट परीक्षा 2026 के आवेदन की डेट की घोषणा के बाद स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे. ये इम्प्रूवमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी जिन्होंने परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए हैं और परिणाम में सुधार करना चाहते हैं. इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अलावा स्क्रूटनी (पुनर्मूल्यांकन) और कंपार्टमेंट परीक्षा के जरिए भी स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को सुधार सकते हैं.

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इस साल कैसा रहा रिजल्ट?

इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कुल 53,37,778 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था जिनमें कक्षा 10वीं के करीब 26,01,381 स्टूडेंट्स शामिल हुए. जबकि, 12वीं के 24,86,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था. कक्षा 10वीं में कुल 23,52,181 स्टूडेंट्स सफल हुए. जबकि करीब 2,49,200 स्टूडेंट्स असफल रहे. कक्षा 12वीं में 19,98,317 स्टूडेंट्स पास हुए और 4,87,755 स्टूडेंट्स फेल हो गए थे.

अंकों के सुधार के साथ बदलेगा पासिंग प्रतिशत!

यूपी बोर्ड का ये कदम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही अच्छा नहीं है बल्कि राज्य के परीक्षा पासिंग प्रतिशत में भी बदलाव ला सकता है. ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी सब्जेक्ट में कम अंक आने के कारण फेल हो सकते हैं और आखिरी उम्मीद कंपार्टमेंट है तो उनके पास फिर से परीक्षा देकर सफल होने का चांस है. किसी छात्र को अच्छे अंक नहीं मिले हैं तो वो भी अंकों में सुधार के लिए फिर से एग्जाम दे सकते हैं. हालांकि, यूपी बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ही परीक्षा की डेट और आवेदन प्रक्रिया समेत अन्य जानकारी आधिकारिक तौर पर आ सकेगी.

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