Advertisement
trendingNow13113581
Hindi Newsशिक्षाUP Board Exam 2026: आखिरी रात में पूरी किताब मत खोलो! जानें स्मार्ट रिवीजन का सीक्रेट फॉर्मूला, स्ट्रेस हो जाएगा छूमंतर

UP Board Exam 2026: आखिरी रात में पूरी किताब मत खोलो! जानें स्मार्ट रिवीजन का सीक्रेट फॉर्मूला, स्ट्रेस हो जाएगा छूमंतर

Up board exam date 2026: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा आज से शुरू होने वाली है. बता दें, परीक्षा  के लिए 8 हजार से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन परीक्षा आते ही छात्रों में घबराहट बढ़ने लगती है. कई छात्र आखिरी समय में नया सिलेबस शुरू कर देते हैं. कई तो पूरी रात जागकर पढ़ते हैं. वैसे देखा जाए तो यह तरीका सही नहीं है. इस समय सबसे ज्यादा जरूरत समझदारी से खुद को शांत रखने की होती है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Board Exam 2026: आखिरी रात में पूरी किताब मत खोलो! जानें स्मार्ट रिवीजन का सीक्रेट फॉर्मूला, स्ट्रेस हो जाएगा छूमंतर

Up board exam date 2026: परीक्षा के आखिरी दिनों में पढ़ाई का तरीका बदलना जरूरी होता है. आपको बता दें कि इस समय नई चीजें शुरू करने के बजाय स्मार्ट तरीके से रिवीजन करना चाहिए और अपने मन और शरीर का ध्यान रखना चाहिए. सही नींद, हल्का व्यायाम और पॉजिटिव सोच आपको परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकती है. आइए आपको बताते हैं कि कैसे एग्जाम के समय आप अपने आपको शांत और बेहतर बना सकते हैं.

आखिरी समय में क्या पढ़ें?
विशेषज्ञों की मानें तो परीक्षा से ठीक पहले कोई नया या कठिन चैप्टर शुरू नहीं करना चाहिए. जो पहले से पढ़ा हुआ है, उसी को दोहराते रहें. बार-बार रिवीजन करने से भरोसा बढ़ता है और दिमाग में बातें साफ रहती हैं. इस समय खास तौर पर जरूरी फॉर्मूले, मेन पॉइन्ट्स, तारीखें और माइंड मैप्स पर ध्यान दें. पूरी किताब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है.

बताते चलें, पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को एक नजर जरूर देख लें क्योंकि इससे आपको समझ आएगा कि पेपर किस तरह आता है और समय कैसे बांटना है. साथ ही उत्तर को लिखकर अभ्यास करना भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. लिखने से याददाश्त मजबूत होती है. परीक्षा हॉल में समय संभालने में आसानी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

तनाव से कैसे बचें?
परीक्षा के दिनों में नींद बहुत जरूरी है. कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें. पूरी रात जागकर पढ़ाई करने से ध्यान कम हो जाता है और दिमाग ठीक से काम नहीं करता है. इसलिए नींद जरूरी है. लगातार कई घंटे पढ़ने के बजाय बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें. हर एक या दो घंटे बाद 10 से 15 मिनट का आराम करें. इस दौरान थोड़ा टहल लें या पानी पी सकते हैं, क्योंकि इससे दिमाग ताजा रहता है.

देखिए आप खुद को पॉजिटिव रखने के लिए एक तरीक अपना सकते हैं, इसके लिए अच्छे शब्द बोलें जैसे मैं तैयार हूं या मैं शांत हूं. इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपने अंदर अच्छी ऊर्जा ला सकते हैं. दूसरों से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है. हर छात्र की तैयारी अलग होती है.

शरीर और मन का रखें ध्यान
तनाव कम करने के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें. रोज करीब 15 मिनट हल्की इक्सरसाइज भी करें. इससे शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो मन को हल्का करते हैं और घबराहट कम होती है. खाने-पीने का भी ध्यान रखें. संतुलित भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं. ज्यादा चाय या कॉफी पीने से बेचैनी बढ़ सकती है इसलिए इसे लिमिटेड रखें.

बता दें, परीक्षा के आखिरी दिनों में घबराने के बजाय समझदारी से तैयारी करें. सही रिवीजन और शांत मन ही अच्छे नंबर लाने की असली चाबी है. 

यह भी पढ़ें: UP Board Exam 2026: बोर्ड एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड खो गया? जानिए कैसे दे सकते हैं पेपर

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

up board exam 2026

Trending news

इन राज्यों के लोग सावधान: अगले 3 घंटे में आंधी-तूफान और बारिश का तांडव मचने वाला है
IMD
इन राज्यों के लोग सावधान: अगले 3 घंटे में आंधी-तूफान और बारिश का तांडव मचने वाला है
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
Supreme Court
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
DNA
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
DNA
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
Omar Abdullah
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
Mani Shankar Aiyar
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
RSS chief Mohan Bhagwat
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना