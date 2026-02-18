UP Board Exam 2026: आखिरी रात में पूरी किताब मत खोलो! जानें स्मार्ट रिवीजन का सीक्रेट फॉर्मूला, स्ट्रेस हो जाएगा छूमंतर

Up board exam date 2026: परीक्षा के आखिरी दिनों में पढ़ाई का तरीका बदलना जरूरी होता है. आपको बता दें कि इस समय नई चीजें शुरू करने के बजाय स्मार्ट तरीके से रिवीजन करना चाहिए और अपने मन और शरीर का ध्यान रखना चाहिए. सही नींद, हल्का व्यायाम और पॉजिटिव सोच आपको परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकती है. आइए आपको बताते हैं कि कैसे एग्जाम के समय आप अपने आपको शांत और बेहतर बना सकते हैं.

आखिरी समय में क्या पढ़ें?

विशेषज्ञों की मानें तो परीक्षा से ठीक पहले कोई नया या कठिन चैप्टर शुरू नहीं करना चाहिए. जो पहले से पढ़ा हुआ है, उसी को दोहराते रहें. बार-बार रिवीजन करने से भरोसा बढ़ता है और दिमाग में बातें साफ रहती हैं. इस समय खास तौर पर जरूरी फॉर्मूले, मेन पॉइन्ट्स, तारीखें और माइंड मैप्स पर ध्यान दें. पूरी किताब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है.

बताते चलें, पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को एक नजर जरूर देख लें क्योंकि इससे आपको समझ आएगा कि पेपर किस तरह आता है और समय कैसे बांटना है. साथ ही उत्तर को लिखकर अभ्यास करना भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. लिखने से याददाश्त मजबूत होती है. परीक्षा हॉल में समय संभालने में आसानी रहती है.

तनाव से कैसे बचें?

परीक्षा के दिनों में नींद बहुत जरूरी है. कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें. पूरी रात जागकर पढ़ाई करने से ध्यान कम हो जाता है और दिमाग ठीक से काम नहीं करता है. इसलिए नींद जरूरी है. लगातार कई घंटे पढ़ने के बजाय बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें. हर एक या दो घंटे बाद 10 से 15 मिनट का आराम करें. इस दौरान थोड़ा टहल लें या पानी पी सकते हैं, क्योंकि इससे दिमाग ताजा रहता है.

देखिए आप खुद को पॉजिटिव रखने के लिए एक तरीक अपना सकते हैं, इसके लिए अच्छे शब्द बोलें जैसे मैं तैयार हूं या मैं शांत हूं. इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपने अंदर अच्छी ऊर्जा ला सकते हैं. दूसरों से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है. हर छात्र की तैयारी अलग होती है.

शरीर और मन का रखें ध्यान

तनाव कम करने के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें. रोज करीब 15 मिनट हल्की इक्सरसाइज भी करें. इससे शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो मन को हल्का करते हैं और घबराहट कम होती है. खाने-पीने का भी ध्यान रखें. संतुलित भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं. ज्यादा चाय या कॉफी पीने से बेचैनी बढ़ सकती है इसलिए इसे लिमिटेड रखें.

बता दें, परीक्षा के आखिरी दिनों में घबराने के बजाय समझदारी से तैयारी करें. सही रिवीजन और शांत मन ही अच्छे नंबर लाने की असली चाबी है.

