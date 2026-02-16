UP Board Exam 2026: एग्जाम हॉल बनेगा हाई सिक्योरिटी जोन! 18 फरवरी से यूपी बोर्ड परीक्षा, पुलिस सुरक्षा के बीच होंगे पेपर

UP Board Exam 2026: फरवरी का महीना आते ही स्टूडेंट्स के बीच एक अलग सा माहौल बन जाता है. सुबह जल्दी उठना, नोट्स दोहराना, रिविजन सब कुछ साथ चलता है. इस बार भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं पर इस बार चर्चा सिर्फ पढ़ाई और परीक्षा की ही नहीं बल्कि सख्त सुरक्षा और हाईटेक इंतजाम की भी है.
हर साल की तरह इस बार भी यूपी बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह नकलमुक्त बनाने की तैयारी की गई है. हर परीक्षा केंद्र पर CCTV कैमरे, पुलिस सुरक्षा, कंट्रोल रूम से निगरानी और फ्लाइंग स्क्वॉड की व्यवस्था की गई है.बोर्ड की परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च तक दो पालियों में संचालित की जाएगी. सरकार का कहना है कि मेहनत करने वाले छात्रों को पूरा न्याय मिलेगा और कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हालांकि इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा का माहौल बाकि साल के हिसाब से थोड़ा अलग रहेगा. छात्रों को एग्जाम हॉल अब सिर्फ क्लासरूम नहीं बल्कि हाई सिक्योरिटी जोन जैसा महसूस हो सकता है. हर कमरे में कैमरे होंगे और बाहर पुलिस की मौजूदगी रहेगी. कंट्रोल रूम से हर सेंटर पर नजर रखी जाएगी ताकि कोई भी गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जा सके और परीक्षा को नक्लमुक्त बनाया जाएगा.
सरप्राइज निरीक्षण
बिना बताए किसी भी केंद्र पर पहुंच सकती हैं. सरप्राइज निरीक्षण से चीटिंग करने वालों को संभलने का मौका नहीं मिल पाएगा. सरप्राइज निरीक्षण का मकसद सिर्फ सख्ती दिखाना नहीं बल्कि उन छात्रों का हौसला बढ़ाना है जो पूरे साल मेहनत करते हैं और एग्जान देने आते हैं.
सुरक्षा
प्रश्नपत्र और कॉपियों की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है. इन कमरों को सील किया जाएगा और हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखा जाएगा. सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं ताकि बच्चों का ध्यान न भटके और वो आसानी से परीक्षा दे सकें.
दो पालियों में होगी परीक्षा
परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी. हर रोज दो पालियों में परीक्षा होगी. पहली पाली सुबह सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक चलेगी और दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से 5:15 बजे तक होगी. हर साल की तरह परंपरा की तरह इस साल भी हाईस्कूल का पहला पेपर हिंदी से शुरू होगा.परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के लिए साफ पानी, बिजली, साफ शौचालय और बैठने की सही व्यवस्था जैसे इंतजाम भी किए जा रहे हैं. ताकि बच्चे बिना डर, प्रेशर और बिना परेशानी के अपने पेपर दे सकें.