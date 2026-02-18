Advertisement
trendingNow13113759
Hindi Newsशिक्षाUP Board Exam 2026: 8,033 केंद्रों पर सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर; लखनऊ के स्टेट कंट्रोल रूम में तैनात हुई सुपर टीम

UP Board Exam 2026: 8,033 केंद्रों पर सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर; लखनऊ के स्टेट कंट्रोल रूम में तैनात हुई 'सुपर टीम'

up board exam 2026: उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 8,033 केंद्रों में सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं. छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने और अनुचित साधनों से बचने की सलाह दी गई है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 11:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Board Exam 2026: 8,033 केंद्रों पर सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर; लखनऊ के स्टेट कंट्रोल रूम में तैनात हुई 'सुपर टीम'

up board exam 2026: उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में इस साल नकल माफियाओं के लिए रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चीट फ्री परीक्षा के संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अभूतपूर्व सुरक्षा कवच तैयार किया है. 8,033 केंद्रों पर न केवल तीसरी आंख यानी सीसीटीवी का पहरा है, बल्कि वॉइस रिकॉर्डर के जरिए हर हलचल पर लखनऊ से नजर रखी जा रही है. प्रश्नपत्रों के लिए रिजर्व सेट और कॉपियों पर माइक्रो मार्किंग जैसे नवाचारों ने इस साल की बोर्ड परीक्षा को दुनिया की सबसे पारदर्शी परीक्षाओं में से एक बना दिया है. 

सब कुछ होगा ऑनलाइन मॉनिटर
परीक्षा के प्रश्नपत्रों के लिए अतिरिक्त रिजर्व सेट भी बनाए गए हैं. इन्हें सुरक्षित डबल लॉक अलमारी में सील करके रखा गया है ताकि कोई गड़बड़ी न हो. साथ ही, उत्तर पुस्तिकाओं पर माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो और सूक्ष्म अंकन किया गया है, जिससे प्रत्येक उत्तर पुस्तिका की पहचान सुनिश्चित हो सके. यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षा को भी पहली बार ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा.

सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए 'उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024' लागू किया गया है. इस कानून के तहत, परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधन उपयोग के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. छात्रों को सख्त चेतावनी दी गई है कि परीक्षा में अनुचित प्रयास न करें और सभी नियमों का पालन करें.

Add Zee News as a Preferred Source

तनाव मुक्त होकर दे परीक्षा
छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए मंत्री गुलाब देवी ने उन्हें तनाव मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की सलाह दी है. उन्होंने अधिकारियों और शिक्षकों से अपील की कि वे छात्रों का मार्गदर्शन करें और परीक्षा का वातावरण सहज और सकारात्मक बनाए रखें. इसका उद्देश्य है कि छात्र बिना डर या दबाव के अपनी क्षमता अनुसार प्रदर्शन कर सकें.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि परीक्षा केवल शैक्षणिक योग्यता की जांच नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास की भी परीक्षा है. उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि पूरे वर्ष किए गए परिश्रम का परिणाम उन्हें अच्छे अंकों के रूप में मिलेगा. उन्होंने मां सरस्वती की कृपा की कामना करते हुए सभी विद्यार्थियों को सफलता की शुभकामनाएं दी हैं.
ये भी पढ़ें:  बीएनपी की शानदार जीत से दक्षिण एशिया की भू-राजनीति कैसे बदल सकती है? भारत-चीन-पाक के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है?

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

up board exam 2026

Trending news

पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
Shahpur Kandi Dam project
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
manipur board exam 2026
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
Assam news
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
hindi mumbai news
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
muslim quota
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
18 फरवरी के बाद मौसम ने बदला अपना रंग, इन राज्यों में भारी आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट
IMD
18 फरवरी के बाद मौसम ने बदला अपना रंग, इन राज्यों में भारी आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
Supreme Court
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
DNA
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट