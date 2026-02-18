UP Board Exam 2026: 8,033 केंद्रों पर सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर; लखनऊ के स्टेट कंट्रोल रूम में तैनात हुई 'सुपर टीम'

up board exam 2026: उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 8,033 केंद्रों में सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं. छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने और अनुचित साधनों से बचने की सलाह दी गई है.
up board exam 2026: उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में इस साल नकल माफियाओं के लिए रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चीट फ्री परीक्षा के संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अभूतपूर्व सुरक्षा कवच तैयार किया है. 8,033 केंद्रों पर न केवल तीसरी आंख यानी सीसीटीवी का पहरा है, बल्कि वॉइस रिकॉर्डर के जरिए हर हलचल पर लखनऊ से नजर रखी जा रही है. प्रश्नपत्रों के लिए रिजर्व सेट और कॉपियों पर माइक्रो मार्किंग जैसे नवाचारों ने इस साल की बोर्ड परीक्षा को दुनिया की सबसे पारदर्शी परीक्षाओं में से एक बना दिया है.
सब कुछ होगा ऑनलाइन मॉनिटर
परीक्षा के प्रश्नपत्रों के लिए अतिरिक्त रिजर्व सेट भी बनाए गए हैं. इन्हें सुरक्षित डबल लॉक अलमारी में सील करके रखा गया है ताकि कोई गड़बड़ी न हो. साथ ही, उत्तर पुस्तिकाओं पर माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो और सूक्ष्म अंकन किया गया है, जिससे प्रत्येक उत्तर पुस्तिका की पहचान सुनिश्चित हो सके. यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षा को भी पहली बार ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा.
सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए 'उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024' लागू किया गया है. इस कानून के तहत, परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधन उपयोग के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. छात्रों को सख्त चेतावनी दी गई है कि परीक्षा में अनुचित प्रयास न करें और सभी नियमों का पालन करें.
तनाव मुक्त होकर दे परीक्षा
छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए मंत्री गुलाब देवी ने उन्हें तनाव मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की सलाह दी है. उन्होंने अधिकारियों और शिक्षकों से अपील की कि वे छात्रों का मार्गदर्शन करें और परीक्षा का वातावरण सहज और सकारात्मक बनाए रखें. इसका उद्देश्य है कि छात्र बिना डर या दबाव के अपनी क्षमता अनुसार प्रदर्शन कर सकें.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि परीक्षा केवल शैक्षणिक योग्यता की जांच नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास की भी परीक्षा है. उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि पूरे वर्ष किए गए परिश्रम का परिणाम उन्हें अच्छे अंकों के रूप में मिलेगा. उन्होंने मां सरस्वती की कृपा की कामना करते हुए सभी विद्यार्थियों को सफलता की शुभकामनाएं दी हैं.
