UP Board Exam 2026: 53 लाख छात्र, 8000 केंद्र और 'अफवाहों' का साया! पेपर लीक की खबरों पर बोर्ड ने तोड़ी चुप्पी

up board exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने साफ किया है कि दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं को लेकर फैल रही पेपर लीक की खबरें पूरी तरह अफवाह हैं और छात्रों से बिना घबराए परीक्षा देने की अपील की गई है. पूरे प्रदेश में आठ हजार तैंतीस केंद्रों पर कड़ी निगरानी, सीसीटीवी, मोबाइल दस्तों और हेल्पलाइन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं कराई जा रही हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:32 AM IST
up board exam 2026: उत्तर प्रदेश में आज से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं. यह परीक्षाएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जा रही हैं. बोर्ड ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रही पेपर लीक की बातें पूरी तरह अफवाह हैं. कुछ लोग जानबूझकर छात्रों और अभिभावकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं. बोर्ड ने अपील की है कि छात्र किसी भी तरह की भ्रामक सूचना पर भरोसा न करें. पूरे प्रदेश में परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने की तैयारी पहले से की गई है. परीक्षाएं आज अठारह फरवरी से शुरू होकर बारह मार्च तक चलेंगी. इस बार परीक्षा में करीब तिरपन लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं. सभी छात्रों से कहा गया है कि वे पूरी एकाग्रता के साथ परीक्षा दें और अफवाहों से दूर रहें.

इस बार हैं तगड़े इंतजाम
इस साल पूरे उत्तर प्रदेश में कुल आठ हजार तैंतीस परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों में सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल और निजी स्कूल शामिल हैं. हर परीक्षा केंद्र पर दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. साथ ही आवाज रिकॉर्ड करने की व्यवस्था भी की गई है. सभी केंद्रों को तेज इंटरनेट से जोड़ा गया है. वेबकास्टिंग के जरिए हर केंद्र की सीधी निगरानी की जा रही है. परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर की मोबाइल टीमें भी बनाई गई हैं. पूरे प्रदेश में उनहत्तर मंडलीय दस्ते और चार सौ चालीस जिला स्तरीय दस्ते तैनात किए गए हैं. सुरक्षा को देखते हुए अठारह जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है. वहीं दो सौ बाईस केंद्रों को अति संवेदनशील और छह सौ तिरासी केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है.

बोर्ड ने यह भी बताया है कि पेपर लीक से जुड़ी खबरें पूरी तरह गलत हैं. सोशल मीडिया पर फैल रही ऐसी पोस्ट पर नजर रखी जा रही है. अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में साइबर सेल को शिकायत भेज दी गई है. बोर्ड का कहना है कि परीक्षा से जुड़ी हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है. प्रश्नपत्रों की सुरक्षा से लेकर केंद्रों की निगरानी तक हर स्तर पर व्यवस्था मजबूत की गई है. छात्रों और अभिभावकों से कहा गया है कि किसी भी अनजान संदेश या पोस्ट को आगे न बढ़ाएं. यदि कोई संदिग्ध सूचना मिले तो तुरंत प्रशासन को जानकारी दें.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दी शुभकामनाएं 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि परीक्षा केवल पढ़ाई की जांच नहीं होती. यह धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है. उन्होंने विद्यार्थियों से शांत मन से परीक्षा देने की अपील की है. उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने ईश्वर से सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की है.

परीक्षाओं की निगरानी के लिए लखनऊ में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाया गया है. यहां से पूरे प्रदेश की परीक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है. छात्रों और अभिभावकों की मदद के लिए दो टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं. पहला नंबर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य छह छह शून्य शून्य सात है. दूसरा नंबर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य छह छह शून्य शून्य आठ है. बोर्ड और प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत इन नंबरों पर दी जा सकती है. छात्रों से कहा गया है कि अफवाहों से दूर रहें. आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें. मेहनत और ईमानदारी ही सफलता का सबसे बड़ा रास्ता है.
ये भी पढ़ें: कल से शुरू हो रहा है 46 लाख छात्रों का 'अग्निपरीक्षा' का दौर! CBSE बोर्ड एग्जाम में अगर की ये 3 गलतियां, तो कट सकते हैं पूरे नंबर

harsh singh

हर्ष सिंह

up board exam 2026

